احتمال انفجارخودروهای گازسوز درخراسان رضوی/موظف به ارائه سوختیم

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد رضا رضوی راد در گفتگو با مهر اظهار کرد:در یک ماه گذشته ۵ حادثه انجار مخازن «سی ان جی» در کشور باعث کشته و زخمی شدن عده ای از هموطنان شده که این حوادث نتیجه دستکاری مخازن و فرسوده شدن آنها بوده است.

وی افزود: در حالی که راهکار جلوگیری از این قبیل حوادث بازرسی وآزمون مخزن خودروهاست که متاسفانه در خراسان رضوی به دلیل به رسمیت شناخته نشدن خودروهای دوگانه سوز کارگاهی از سوی اداره کل استاندارد خراسان رضوی مراکز بازرسی از تست مخازن خودداری می کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی جایگاههای «سی ان جی» خراسان رضوی ادامه داد: و این در حالی است که جایگاههای عرضه کننده گاز موظف به ارائه خدمات به این نوع خودروها هستند و این تناقض آشکار تهدیدی برای جایگاه داران و مالکان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۶ مرکز آزمون مخازن با مجوز اداره کل استاندارد در استان راه اندازی شده است که ظرفیت تست بیش از ۳۰ هزار مخزن در ماه را دارند.

رضوی راد تاکید کرد:جلسات کارگروه «سی ان جی» استان چندین سال است که تشکیل نشده لذا می طلبد مسئولان ارشد استان امر به تشکیل جلسه دهند تا برای حل این مسئله چاره جویی شود قبل از اینکه حادثه ای رخ دهد.