شفاف سازی قیمت تجهیزات پزشکی/سهم مساوی از ۵۰۰ میلیون یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسائلی، با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: وزیر بهداشت با درک صحیحی که از حوزه تجهیزات پزشکی در ارائه خدمات سلامت داشت، جایگاه این حوزه را به درستی شناسایی کرده و تجهیزات پزشکی را در موقعیت واقعی خود قرار داد.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، کلید واژه مستقلی با عنوان تجهیزات پزشکی در ادبیات حوزه سلامت و حتی در میان مقامات عالی رتبه کشور جایگاهی نداشت و رسمیتش را از حوزه دارو می گرفت، گفت: با اقدامات انجام شده در طرح تحول سلامت، حوزه تجهیزات پزشکی هویتی مستقل به خود گرفت. برای مثال، وزیر بهداشت با جدیت به مسئله ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی ورود کرده و این کار را ممنوع اعلام کرد.

مشاور وزیر بهداشت افزود: مقام معظم رهبری همواره اعلام کرده اند که بیمار نباید رنجی جز رنج بیماری داشته باشد، بر همین اساس هم می بینیم که در طرح تحول سلامت موضوع ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای همیشه حل شد.

مسائلی ادامه داد: پیش از آن، ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان به ادبیاتی رایج در حوزه سلامت تبدیل شده بود، اما با همت وزیر بهداشت، این ادبیات تغییر کرد. در گذشته شاهد بودیم که همراهان بیمار باید برای تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیازشان به خارج از بیمارستان ارجاع داده می شود و سودجویان هم به راحتی از نیاز و دردمندی بیماران سوء استفاده می کردند، اما امروز می بینیم که دیگر چنین معضلی در بیمارستان های کشور وجود ندارد و حکایت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان تمام شد.

وی با اشاره به نامه وزیر بهداشت به معاون اول رئیس جمهور درباره ضرورت لحاظ کردن ملزومات پزشکی و مواد اولیه آن به عنوان کالاهای استراتژیک، اظهار داشت: چنین اقدامی نشان از نگاه درست و به جای وزارت بهداشت به حوزه حساس تجهیزات پزشکی دارد.

مسائلی با اشاره به اینکه برای نخستین بار، بودجه دو بخش دارو و تجهیزات پزشکی به طور مستقل نشان دار شده است، گفت: در نظر گرفته شدن سهم مساوی از اعتبار ۵۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی به دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نشان از اهمیت جایگاه تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت است.

مشاور وزیر بهداشت در ادامه به فرآیند قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی طی سال های اخیر اشاره و تصریح کرد: با اجرای طرح تحول سلامت، اقدام مهم دیگر در حوزه تجهیزات پزشکی، قیمت گذاری شفاف تجهیزات و ملزومات پزشکی بود. از آنجایی که بعد از طرح تحول نظام سلامت مراکز درمانی ملزم به خریداری اقلام به پزشکی مورد نیازشان بودند، باید قیمت ها در این حوزه شفاف می شد. بر همین اساس، قیمت گذاری تجهیزات پزشکی برای اولین بار اتفاق افتاد و کارشناسان تجهیزات پزشکی شروع به بررسی قیمت های کالاها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کردند.

مسائلی ادامه داد: در همین راستا سایت IMED.IR هم به عنوان رفرنس قیمت ها قرار گرفت تا بیماران، دیگر به خارج از بیمارستان ارجاع نشوند. بنابراین با استفاده از کارشناسی تخصصی کارشناسان تجهیزات پزشکی، قیمت های تجهیزات و ملزومات پزشکی بررسی شد و این قیمت ها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه بر همین اساس قیمت تجهیزات پزشکی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت، گفت: در این فرآیند ۲۷ هزار قلم ملزومات پزشکی روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی، قیمت گذاری شد و مرجع مراکز درمانی سراسر کشور قرار گرفت تا در خریدهایشان این قیمت های کارشناسی شده را مبنای کار خود قرار دهند. این اقدامات باعث شد که هزینه های سلامت به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابند.