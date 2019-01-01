۱۸۶ پروژه نیمه کاره در نوشهر/ ۱۳ روستا در سیل آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد صفرنژاد بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر و چالوس با اشاره به مشکلات ناشی از سیل اخیر در شهرستان اظهار داشت: هفته ای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به شهرستان سفر می کنند و این امر مستلزم توجه بیشتر به منطقه است.

وی با اشاره اینکه انبوه جمعیت شناور شهرستان در اعتبارات دیده نمی شود خواهان بازنگری در تخصیص اعتبارات منطقه شد و افزود: برخی از مدیران شهرستان اختیارات لازم را ندارند و حتی اجازه ندارند عملکرد خود را ارائه کنند.

صفرنژاد با اشاره به آزادسازی ۱۷ کیلومتر از نوار ساحلی نوشهر در یکسال اخیر افزود: تاکنون ۴۰ کیلومتر از مجموع نوار ساحلی منطقه آزادسازی شده است.

فرماندار نوشهر خواهان اجرای طرح های مناسب در نوار ساحلی آزادسازی شده شد و گفت: در تابستان سال جاری هشت نفر در دریای شهرستان غرق شدند که این آمار زیاد است.

وی با بیان اینکه شهرستان نوشهر ۱۸۶ پروژه نیمه تمام دارد افزود: برخی از این پروژه ها مربوط به ۱۴ سال قبل بود و ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است.

صفرنژاد با اشاره به زیرساخت های ضعیف در بخش کجور گفت: کجور شناسنامه نوشهر به شمار می رود و در سیل اخیر با چالش های زیادی مواجه شده است.

فرماندار نوشهر عنوان کرد: در سیل اخیر دچار خسارت های زیادی شدیم و تخریب پل ماشلک از جمله آن بود و حدود ۱۳ روستای شهرستان دچار آسیب جدی شد و تاکنون بودجه موردنیاز تخصیص نیافته است.

وی به راه دسترسی نوشهر - کجور اشاره و اضافه کرد: مسیر دسترسی کجور به نوشهر نیازمند مرمت است و این خواسته سال های سال معطل مانده است.