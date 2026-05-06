پروژه راه دسترسی بندر نوشهر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر چهارشنبه در یازدیدی از پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی، بر لزوم افزایش سرعت اجرا و تکمیل هرچه سریعتر این طرح تاکید کرد.
فتحی در این بازدید که با هدف بررسی روند اجرایی پروژه صورت گرفت، بر رفع موانع احتمالی و پیشبرد فعالیتها برای تکمیل این مسیر حیاتی تاکید کرد.
سعید کیاکجوری گزارشی تفصیلی از وضعیت کنونی پروژه و پیشرفتهای بهدستآمده در ماههای اخیر ارائه کرد و گفت: اجزای این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد.
وی تکمیل در پروژه راه دسترسی را در تسهیل امور و کاهش ترافیک موثر خواند.
