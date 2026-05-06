۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

پروژه راه دسترسی بندر نوشهر تکمیل شود

نوشهر- معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی تسریع در تکمیل و اجرای پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی ظهر چهارشنبه در یازدیدی از پروژه راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی، بر لزوم افزایش سرعت اجرا و تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح تاکید کرد.

فتحی در این بازدید که با هدف بررسی روند اجرایی پروژه صورت گرفت، بر رفع موانع احتمالی و پیشبرد فعالیت‌ها برای تکمیل این مسیر حیاتی تاکید کرد.

سعید کیاکجوری گزارشی تفصیلی از وضعیت کنونی پروژه و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در ماه‌های اخیر ارائه کرد و گفت: اجزای این پروژه در مراحل نهایی قرار دارد.

وی تکمیل در پروژه راه دسترسی را در تسهیل امور و کاهش ترافیک موثر خواند.

