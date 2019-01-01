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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۵۵

مسئول دفتر قرآن و عترت ارشاد اسلامی استان سمنان:

جشنواره قرآن و عترت استان سمنان در ١٦ رشته برگزار می‌شود

جشنواره قرآن و عترت استان سمنان در ١٦ رشته برگزار می‌شود

سمنان - مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، از برگزاری جشنواره قرآن و عترت در ۱۶ رشته و یک بخش جانبی شامل داستان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی شامگاه سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه و مطبوعات در اداره کل ارشاد اسلامی سمنان، با بیان اینکه جشنواره قرآن و عترت استان در ١٦ رشته برگزار می‌شود، تاکید کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره سی ام آذرماه بوده و داوری آثار ارسالی در بخش های مختلف از یازدهم دی‌ماه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه نفرات برتر رشته های مختلف معرفی و در روز اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: جشنواره قرآن و عترت استان سمنان در ١٦ رشته و بخش داستان نویسی برگزار می‌شود که از جمله رشته های این جشنواره می توان به خوشنویسی قرآنی، تئاتر، نماهنگ، تولیدات رسانه ای دیجیتال، پوستر، سرود، تواشیح و ابتهال اشاره کرد.

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان درباره بخش داستان نویسی این جشنواره گفت: ۷۳ اثر در زمینه داستان کوتاه به دبیرخانه ارسال شده که ۵۰ اثر از نویسندگان بومی استان و ۲۳ اثر دیگر از استان های مختلف ایران اسلامی به دبیرخانه ارسال شده اند.

نورمحمدی با بیان اینکه موضوع تمامی آثار قرآن و عترت است، بیان کرد: استفاده از مضامین قرآنی در داستان و اشاره به آیات نورانی قرآن در کنار داستان های قرآنی و داستان هایی که از قصص قرآنی الهام گرفته اند در این جشنواره حضور دارند.

کد مطلب 4501911

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