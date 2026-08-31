وقف مهدوی مسیر مشارکت عمومی در توسعه مسجد جمکران است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بیکدلیمحب صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویکرد جدید در حوزه وقف در مسجد مقدس جمکران بر فراهم کردن زمینه مشارکت طیف گستردهای از مردم استوار شده و در این چارچوب تلاش شده است وقف از قالب سنتی خود فاصله بگیرد و امکان حضور افرادی با توان مالی متفاوت فراهم شود.
وی با بیان اینکه فعالیت متمرکز وقف مهدوی در مسجد مقدس جمکران از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، افزود: حدود پنج سال است که موضوع وقف در مجموعه مدیریت املاک و موقوفات این آستان به صورت منسجم دنبال میشود و از سال ۱۴۰۲ نیز با تمرکز بیشتر بر این حوزه و حضور تولیت آستان مقدس مسجد جمکران شاهد افزایش وقفها و صلحهای انجام شده به نام این آستان بودهایم.
سرپرست مدیریت املاک و موقوفات مسجد مقدس جمکران ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این فعالیت، تسهیل مشارکت مردم در امور وقفی است تا علاقهمندان بتوانند بدون آنکه الزاماً مالک یک ملک بزرگ یا دارای سرمایه قابل توجه باشند، متناسب با میزان توان مالی و نیت خود در یک اقدام ماندگار مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: در قالب وقف مشارکتی، پروژههای مورد نیاز مسجد مقدس جمکران شناسایی شده و امکان مشارکت مردم در بخشهای مختلف این پروژهها فراهم شده است تا هر فرد بتواند سهمی از تأمین یا اجرای یک طرح را بر عهده بگیرد.
وقف دیگر محدود به مالکان املاک بزرگ نیست
بیکدلیمحب با تأکید بر اینکه وقف مهدوی به وقف کامل یک ملک محدود نمیشود، گفت: فردی که امکان اختصاص یک ملک کامل را ندارد نیز میتواند با مشارکت در بخشی از یک پروژه، در ایجاد خدمتی ماندگار برای زائران مسجد مقدس جمکران سهیم شود.
وی افزود: این شیوه از وقف، فرصت حضور اقشار مختلف جامعه را در یک صدقه جاریه فراهم میکند و ارادتمندان حضرت ولیعصر(عج) میتوانند با هر میزان توان مالی در مسیر ایجاد و توسعه خدمات مورد نیاز این مکان مقدس مشارکت داشته باشند.
سرپرست مدیریت املاک و موقوفات مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: فلسفه وقف بر ماندگاری آثار خیر استوار است و واقف با اختصاص مال خود زمینهای ایجاد میکند که بهره و ثواب آن در طول زمان استمرار داشته باشد و پس از حیات او نیز افراد مختلف از آثار این نیت خیر بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: بخشی از خدمات و امکاناتی که امروز در اختیار زائران مسجد مقدس جمکران قرار دارد، حاصل نیت خیر و موقوفات افرادی است که سالها پیش در این مسیر گام برداشتهاند و واقفان امروز نیز میتوانند با نیت خدمت به امام زمان(عج) و زائران این مسیر را ادامه دهند.
بیکدلیمحب بیان کرد: ممکن است توان مالی یک فرد برای وقف یک ملک کامل کافی نباشد، اما همان فرد بتواند بخشی از هزینه یک پروژه را تأمین کند و این میزان مشارکت نیز میتواند در شکلگیری یک خدمت ماندگار و استمرار آثار خیر آن نقش داشته باشد.
دهه هشتادیها هم به جمع واقفان پیوستهاند
وی با اشاره به تغییر قابل توجه در ترکیب سنی واقفان مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: یکی از اتفاقات امیدوارکننده در سالهای اخیر، کاهش میانگین سنی واقفان و ورود نسل جوان به عرصه وقف بوده است.
سرپرست مدیریت املاک و موقوفات مسجد مقدس جمکران افزود: در گذشته بخش عمده واقفان را افراد مسن تشکیل میدادند، اما اکنون شاهد حضور جوانان در این عرصه هستیم و حتی افرادی از متولدین دهه ۸۰ نیز اقدام به وقف کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه یک جوان دهه هشتادی در سنین جوانی تصمیم میگیرد بخشی از توان مالی خود را در مسیر امام زمان(عج) اختصاص دهد، اتفاقی ارزشمند است و نشان میدهد فرهنگ وقف و خدمت به حضرت ولیعصر(عج) در میان نسل جوان نیز در حال گسترش است.
بیکدلیمحب ادامه داد: این روند را جز به لطف و عنایت امام زمان(عج) نمیدانیم و امیدواریم حضور جوانان در عرصه وقف مهدوی در سالهای آینده نیز با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر جایگاه مسجد مقدس جمکران به عنوان مکانی متعلق به همه ارادتمندان حضرت صاحبالزمان(عج) گفت: رویکرد مجموعه مدیریت املاک و موقوفات این است که زمینهای فراهم شود تا افراد مختلف بتوانند متناسب با توان و نیت خود در ساخت آینده این مکان مقدس مشارکت داشته باشند.
مشارکت در وقف مهدوی برای همه فراهم است
سرپرست مدیریت املاک و موقوفات مسجد مقدس جمکران درباره نحوه مشارکت مردم در وقف مهدوی نیز اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر وقف مهدوی در مسجد مقدس جمکران برای مشارکت در این طرح اقدام کنند.
وی افزود: امکان مشارکت غیرحضوری نیز از طریق وبسایت رسمی مسجد مقدس جمکران به نشانی jamkaran.ir فراهم شده است و علاقهمندان میتوانند از طریق درگاه وقف مهدوی، متناسب با توان مالی و نیت خود در این امر خیر سهیم شوند.
بیکدلیمحب خاطرنشان کرد: هدف این است که فرصت وقف و مشارکت در امور ماندگار مسجد مقدس جمکران برای همه مردم فراهم باشد و افراد با تواناییهای مالی متفاوت بتوانند سهمی در یک اقدام ماندگار داشته باشند.
وی گفت: استمرار مشارکت مردم میتواند زمینه توسعه خدمات و امکانات مورد نیاز زائران و ارادتمندان حضرت ولیعصر(عج) را فراهم کند و وقف مهدوی را به بستری برای حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف جامعه در این مسیر تبدیل کند.
سرپرست مدیریت املاک و موقوفات مسجد مقدس جمکران در پایان ابراز امیدواری کرد: به لطف و عنایت حضرت ولیعصر(عج)، فرهنگ وقف مهدوی بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد و جوانان، خانوادهها و دیگر اقشار مردم حضور پررنگتری در این حرکت ماندگار داشته باشند تا آثار خیر این موقوفات برای امروز و نسلهای آینده باقی بماند.
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