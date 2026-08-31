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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

تحلیلگر سیاسی: ترامپ در برابر ایران سرگردان شده است

تحلیلگر سیاسی: ترامپ در برابر ایران سرگردان شده است

تحلیلگر مطرح سیاسی بر سرگردانی راهبردی ترامپ در برابر ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد الشرقاوی استاد حل و فصل منازعات بین‌المللی و تحلیلگر مطرح سیاسی تاکید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرحله سرگردانی راهبردی در قبال جنگ علیه ایران به سر می برد.

وی اضافه کرد: ترامپ هیچ راهبرد مشخصی برای خروج از تنگه هرمز و جنگ علیه ایران ندارد.

الشرقاوی پیشتر نیز گفته بود که گزینه نظامی نتوانسته اهداف مد نظر آمریکا را در قبال ایران محقق سازد.

وی اضافه کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این نتیجه رسیده است که تنها استفاده از زور و قدرت نمی تواند واقعیت های میدانی را تغییر دهد.

کد مطلب 6932820

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