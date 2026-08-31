به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خسروی، عکاس و فیلمساز شیرازی، در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند موفق به کسب جایزه نخست بخش تک‌عکس این جشنواره شد.

این موفقیت در ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای این هنرمند در حوزه عکاسی خبری و مستند به دست آمده و بار دیگر توانمندی هنرمندان استان فارس در عرصه هنرهای تصویری را به نمایش گذاشت.

روایت تصویری با نگاه هنرمندانه

کسب این عنوان، حاصل نگاه هنرمندانه، خلاقیت و توانمندی حسین خسروی در روایت تصویری و ثبت سوژه‌های مستند و خبری عنوان شده است.

خسروی از عکاسان باسابقه حوزه خبر و مستند در استان فارس است و طی سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه عکاسی خبری و مستند، آثار متعددی را به ثبت رسانده است.

نهمین جشنواره تلویزیونی مستند با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه مستند و روایت تصویری برگزار شد و هنرمندان و عکاسان فعال در بخش‌های مختلف این جشنواره به رقابت پرداختند.