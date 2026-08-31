  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

افت یا قطع آب در بخش‌هایی از بلوار سجاد مشهد تا ۲ بامداد

افت یا قطع آب در بخش‌هایی از بلوار سجاد مشهد تا ۲ بامداد

مشهد- شرکت آب و فاضلاب مشهد از تداوم افت فشار یا قطع آب در بخش‌هایی از محدوده بلوار سجاد مشهد به‌دلیل طولانی شدن عملیات رفع اتفاق در شبکه توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب مشهد، به‌دلیل طولانی شدن عملیات رفع اتفاق در شبکه توزیع آب در محدوده سجاد، مشترکان برخی نقاط این محدوده تا ساعت ۲ بامداد با کاهش فشار یا قطع آب مواجه خواهند بود.

محدوده‌های اصلی بلوار سجاد از جمله بزرگمهر، حامد، بهارستان، شقایق، مرجان، هامچال و چند نقطه دیگر در این محدوده تحت تأثیر این عملیات قرار دارند.

شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت این اختلال، اعلام کرده است تلاش برای رفع مشکل و بازگشت شرایط شبکه به وضعیت عادی ادامه دارد.

از مشترکان این محدوده درخواست شده است تا زمان برطرف شدن مشکل، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

کد مطلب 6932828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها