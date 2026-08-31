به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب مشهد، به‌دلیل طولانی شدن عملیات رفع اتفاق در شبکه توزیع آب در محدوده سجاد، مشترکان برخی نقاط این محدوده تا ساعت ۲ بامداد با کاهش فشار یا قطع آب مواجه خواهند بود.

محدوده‌های اصلی بلوار سجاد از جمله بزرگمهر، حامد، بهارستان، شقایق، مرجان، هامچال و چند نقطه دیگر در این محدوده تحت تأثیر این عملیات قرار دارند.

شرکت آب و فاضلاب مشهد ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت این اختلال، اعلام کرده است تلاش برای رفع مشکل و بازگشت شرایط شبکه به وضعیت عادی ادامه دارد.

از مشترکان این محدوده درخواست شده است تا زمان برطرف شدن مشکل، در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.