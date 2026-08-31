حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از بعد از ظهر امروز (دوشنبه) تا اواخر روز چهارشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، سواحل و فراساحل استان مواج پیش‌بینی می‌شوند، طی این مدت، احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای روی دریا و سطح استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز چهارشنبه، دمای هوا در سطح استان، روند کاهشی خواهد داشت.

وی گفت: همچنین در ساعاتی از بعد از ظهر امروز تا اوایل شب، در برخی نقاط استان (به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان) احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط احتمال گردوخاک، فردا در سواحل جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی ۴۰ کیلومتردر ساعت، از بعد از ظهر در قسمت های شمالی و مرکزی بر روی دریا و سواحل بتدریج ۱۸ تا ۴۶ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتردرساعت و در مناطق جنوبی از فردا بر روی دریا و سواحل با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتردر ساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از عصر در مناطق شمالی و مرکزی بتدریج ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۴۰ سانتیمتر و از فردا در مناطق جنوبی بتدریج ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.