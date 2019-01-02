داوران یک بخش جشنواره تئاتر رادی معرفی شدند/ افتتاحیه از ۱۴ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی، با حکم بهزاد صدیقی دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه خوانی جشنواره متشکل از آرش دادگر، علیرضا آرا و سلما سلامتی انتخاب و معرفی شدند.

آرش دادگر کارگردان، بازیگر، دراماتورژ و مدرس دانشگاه، متولد ۱۳۵۲ شیراز، کارشناس بازیگری از دانشکده هنر و معماری، کارشناس ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس کارگردانی و بازیگری، موسس و سرپرست گروه تئاتر کوانتوم است. وی کارگردانی نمایش هایی چون «اسب»، «هملت»، «اودیسه»، «بازگشت»، «شاه لیر»، «مکبث»، «آژاکس»، «کالون و قیام کاستلیون»، «صبحانه برای ایکاروس» را برعهده داشته است.

علیرضا آرا ( محمدی) بازیگر، کارگردان، صداپیشه و مجری، فعالیت هنری‌اش را از سال ۱۳۷۴ شروع کرد و در کارنامه کاری‌اش، بازی در بیش از ۵۰ نمایش حرفه‌ای و همکاری با کارگردانانی چون محمود استادمحمد، بهمن فرمان‌آرا، محمود عزیزی، حسین کیانی، ایرج راد، نیما دهقان، آرش دادگر، سیامک احصایی و... دارد.

همچنین سلما سلامتی متولد ۱۳۵۹ در تهران است. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی از دانشکده­ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران در سال ۱۳۸۳ دریافت کرد. از نمایشنامه‌های او می‌توان به «یک ‌قَدم تا نیستی»، «قربانی»، «می‌شنوم»، «شماره‌ ۴»، «وهم سبز»، «بُقچه ‌قرمزه» و ... اشاره کرد.

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از روز جمعه آغاز می‌شود

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۴ دی ماه با مراسم ویژه ای به همراه آیین گشایش نمایشگاه «لبخند باشکوه آقای رادی» با کیوریتوری امیر اسمی در نگارخانه آریا به صورت رسمی آغاز می شود.

همزمان با آیین گشایش نمایشگاه گروهی طراحی، تصویر سازی، نقاشی، گرافیک، حجم، کاریکاتور و عکس «بخند با شکوه آقای رادی» که حاصل آثاری از فخرالدین فخرالدینی، حسین زنده‌رودی، قباد شیوا، مریم زندی، ابراهیم حقیقی، ساعد مشکی، فرزاد ادیبی، جمال رحمتی، امیر اسمی، حمید فرامرزی، ابراهیم حسینی، اشکان قازانچایی، جواد آتشباری، هادی حیدری، علی رادمند، محسن ولیحی، مهدی رایگانی، فرشاد آل‌خمیس، شهاب جعفرنژاد، شیوا زمانفر، سیدمحمد مساوات، پریا پژواک، حامد حکیمی، طناز توسلی، نگار زارع، سام چگینی با کیوریتوری امیر اسمی است نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی کار خود را آغاز می کند.

در این مراسم که از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز جمعه ۱۴ دی ماه در نگارخانه آریا واقع در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، کوچه زرین پلاک ۱۰ برگزار می شود، اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره، دبیر افتخاری، مدیران فرهنگی و هنری، هنرمندان و اهالی تئاتر و هنرهای تجسمی و دست اندرکاران رسانه های گروهی حضور خواهند یافت. همچنین آثار ارایه شده هنرمندان مذکور در نمایشگاه «لبخند با شکوه آقای رادی» به فروش خواهد رسید و درآمد حاصل از آن صرف فعالیت ها و برنامه های فرهنگی هنری بنیاد رادی می شود.

نمایشگاه «لبخند باشکوه آقای رادی» تا ۲۱ دی ماه همه روزه برای بازدید عموم علاقه مندان تئاتر و هنرهای تجسمی دایر است.

نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد صدیقی و توسط بنیاد اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه سال جاری در مجموعه ایرانشهر، خانه هنرمندان، نگارخانه های آریا و نقش جهان و تئاتر شهر تهران برگزار می شود.