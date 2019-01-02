دستیار هوشمند گوگل کار خیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بلندگوی گوگل اسیستنت بی سروصدا قابلیت تازه ای را برای کمک به خیرین در نظر گرفته که به آنها امکان می دهد از طریق گوشی همراه یا بلندگوی هوشمند گوگل هوم با صدور فرمان صوتی مبلغ مورد نظر را در اختیار سازمان های خیریه قرار دهند.

برای این کار تنها کافیست کاربر عبارت "کمک مالی کن" را بر زبان آورد و در ادامه مبلغ مد نظر خود برای پرداخت و خیریه مورد نظرش را از میان سازمان های توصیه شده، انتخاب کند. سپس این فرایند به سرعت انجام می شود.

البته تکمیل این فرایند مستلزم تایید نهایی آن است. اما در مجموع این کار از طریق گوشی و گوگل هوم سریع تر انجام می شود.

شرکت های سازنده دستیارها و بلندگوهای هوشمند در ماه های اخیر رقابت خود را برای ارائه خدمات متنوع و تازه تشدید کرده اند. در این میان اگر چه گوگل هوم دقت بیشتری در مقایسه با محصولات رقیب دارد، اما آمازون به علت عرضه زودهنگام بلندگوی آلکسا بازار مذکور را در کنترل خود دارد.