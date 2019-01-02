کشف ۲۰۰ میلیون ریال تنباکوی قاچاق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا زارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه اتوبوس که از یکی از استان های غربی به مقصد تهران در حال حرکت است، مقادیری کالای قاچاق را به تهران منتقل می کند، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی منتهی به استان همدان خودروی موردنظر در ایستگاه بازرسی شهید زارعی شناسایی و متوقف شد و در بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۲ هزار و ۸۸۰ بسته ۵۰ گرمی تنباکو میوه ای خارجی قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به این که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی همچنین از کشف ۷۶ دستگاه اتو برقی و ۳۲۰ قلم داروی قاچاق در این استان خبر دادو گفت: در پی کسب خبری مبنی بر این که ۲ دستگاه اتوبوس که از یکی از استان های غربی به سمت همدان در حال تردد بوده و حامل کالای خارجی و قاچاق هستند، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ زارعی افزود: با افزایش اقدامات کنترلی و مراقبتی این ۲ اتوبوس در ایستگاه بازرسی شهید زارعی متوقف و در بازرسی از این اتوبوس ها مشخص شد حامل مقادیری داروی کمیاب و لوازم خانگی خارجی و قاچاق هستند که در داخل چمدان های مسافری جا سازی شده است.

سرهنگ رضا زارعی ادامه داد: بلافاصله اتوبوس ها به همراه ۲ متهم به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل و پس از تخلیه و شمارش، ۷۶ دستگاه اتو برقی خارجی و قاچاق، ۳۰۰ عدد پودر آمپول و ۲۰ عدد قرص کمیاب از آنان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با اشاره به این که ارزش تقریبی کالای های قاچاق مکشوفه توسط کارشناسان ۵۵۰ میلیون ریال برآورد شد، گفت: پرونده متهمان در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.