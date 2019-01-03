خاطرات طلایی والیبال قزوین که دیگر تکرار نشد

خبرگزاری مهر- گروه استانها، مهدی چگینی: در دهه هفتاد تیم آبگینه قزوین در سطح اول والیبال کشور، قدرت نمایی می کرد و ۱۰ سال پیش بود که علاقه‌مندان و والیبال ‌دوستان قزوینی، تیم «پردیس متحد» را در لیگ برتر والیبال تشویق می‌کردند و بعد از گذشت چند سال، تیم والیبال «سپهرالکتریک» خاطرات گذشته طلایی والیبال در قزوین را زنده کرد و لیگ برتری شد که بر اساس اتفاقات مختلف، این رویداد مثبت به خاطرات پیوست و علاقمندان به توپ و تور در قزوین با حضور تیم شهرداری قزوین امیدوار به صعود شدند.

فصل گذشته ولی یک تیم شهرداری قزوین با بازیکنانی که در اختیار حسن ثقفی بود، به جمع هشت تیم صعود کرد و در فصل جدید هم تلاش ها برای زنده نگهداشتن لیگ برتری شدن والیبال و تیم شهرداری به حسن شاهسون سپرده شد.

فصل جدید لیگ یک در حالی آغاز شد که تیم شهرداری قزوین با حسن شاهسون و محمد جعفری و حمایت مالی بهتری نسبت به فصل گذشته تمرینات را آغاز کرد، این در حالی بود که تعدادی از بازیکنان تیم مثل کاپیتان داود شکیبا از تیم جدا شده بودند و یا در بند

مصدومیت خانه نشین شدند.

به لحاظ مهره و بازیکن تیم شهرداری قزوین بسیار جوانتر از سال های گذشته شده بود و با اضافه شدن پنج بازیکن غیربومی، والیبال دوستان قزوینی امیدوار به تکرار خاطره سپهرالکتریک بودند، حریفان تیم والیبال شهرداری قزوین مثل سال گذشته تیم های مریوان، مهاباد، کرمانشاه و با یک تفاوت اصفهان شدند و با شهرداری قزوین گروه سوم مسابقات را تشکیل دادند.

شاگردان حسن شاهسون برای برگزاری اولین دیدار راهی مهاباد شدند، اما چند دقیقه مانده به بازی اول، محمد علی پیران با کم دقتی مسئولین سازمان لیگ فدراسیون والیبال از حضور در ترکیب بازماند و این بازیکن، نیم فصل اول را محروم شد.

این در حالی بود که تیم شهرداری قزوین در مهاباد بازی دو بر صفر پیش افتاده را ۳ بر ۲ واگذار کرد و به خانه بازگشت.

هفته دوم، شاگردان شاهسون بازی را در خانه ۳ بر صفر به سپاهان اصفهان واگذار کردند و در بازی سوم برابر کرمانشاه در خانه به برتری سه بر صفر رسیدند و در بازی پایانی نیم فصل در مریوان باز هم نتیجه را ۳ بر صفر واگذار کردند.

تمرینات دور برگشت بعد از سه روز استراحت آغاز شد و تیم شهرداری قزوین برای تقویت نقاظ ضعف خود مصطفی تقوی نژاد بازیکن قزوینی فصل گذشته خود را به خدمت گرفت و با رفتن یک بازیکن غیر بومی، بازیکن غیربومی دیگری به تیم اضافه شد.

حالا دور برگشت آغاز شده وتیم شهرداری قزوین درنخستین گام خود در این مرحله باید از ۱۳دی ماه در خانه به مصاف تیم مهابادبرود.

تیم داری از سپهرالکتریک تا شهرداری

پیشکسوت والیبال استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید از اعضا شورای شهر، شهردار و مسئولان ورزش استان تشکرکرد، زیرا از لحاظ مادی و معنوی از رشته های مختلف ورزشی به ویژه فوتسال، والیبال و بسکتبال حمایت می کنند و به همنی دلیل تیم شهرداری در لیگ یک حضور دارد.

حسن ثقفی ادامه داد: با حمایت سپهرالکتریک، والیبال قزوین از دسته دو به لیگ یک صعود کرد و تیم به لیگ برتر رسید ولی با مشکلات مالی تیم در سطح اول والیبال کشور حضور پیدا نکرد.

سال گذشته با حمایت شورای شهر، شهرداری و هیئت والیبال قزوین، تیم در مسابقات دسته یک شرکت کرد و به مرحله پلی آف رسید، اما از حضور در جمع چهار تیم نهایی بازماند.

ثقفی افزود: امسال هم با حمایت شورا و شهرداری قزوین تیم ادامه راه سال گذشته را آغاز کرد و اگر تیم داری برای چند سال آینده ادامه دار باشد، می توانیم برای پنج سال آینده با تعداد بازیکنان بومی بیشتر و هزینه کمتری در سطح لیگ یک هم تیم داشته باشیم و با این کار حمایت تماشاگران بیشتر می شود و می توانیم در سال های آینده در لیگ برتر تیم مدعی مثل آبگینه داشته باشیم.

حمایت از تیم شهرداری ضروری است

سرمربی فصل گذشته تیم شهرداری قزوین گفت: تیم کادر فنی و بازیکنان خوبی در اختیار دارد و در دور برگشت، نتایج بهتری را کسب خواهد کرد و اطمینان داریم با تلاشی که در دور دوم مسابقات انجام می دهند، تیم شهرداری به مرحله بعد صعود خواهد کرد و با نتیجه گیری این تیم، مسئولان حمایت های خود را ازاین رشته ورزشی بیشتر می کنند.

دغدغه تیم داری هیئت والیبال

پیشکسوت والیبال استان گفت:در نزدیک به چهار سالی که از دوره فعالیت هیئت والیبال با مدیریت محمدرضا کیایی پور می گذرد، تمام دغدغه دست اندرکاران هیئت، تیم داری در لیگ بود، چرا که حضور تیمی از استان در لیگ های کشور نیازمند داشتن تیم های نوجوانان و جوانان است زیرا این کار باعث پیشرفت بازیکنان رده های سنی می شود، در حال حاضر ۴۰ بازیکن در تیم های نوجوانان و جوانان کانون ها و هیئت در حال فعالیت هستند که در سال های آینده حرف هایی برای گفتن خواهند داشت.

حسن ثقفی یادآورشد: هیئت والیبال هم با توجه به اینکه راه و مسیر تیم های بزرگسالان و رده ها با حضور شهرداری مشخص شده باید، تمام فعالیت های خود را معطوف تیم های پایه و ارتقای مربیان کرده و تیم داری را به باشگاه شهرداری واگذار کند و در بخش سخت افزاری کمک حال تیم های استان باشد و هیئت هم لازم است حمایت لازم را صورت دهد تا پیشکسوتان والیبال دور هم جمع شوند تا این ورزش با حضور این گنجینه با ارزش جایگاه بهتری را کسب کند و لیگر برتری شود.