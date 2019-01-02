به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در همایش دستاورد های انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مشارکت مردم در امور کشور از برکات انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: تشکیل شوراهای اسلامی از مهمترین برکات انقلاب اسلامی به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: آشنایی نسل جوان جامعه با دستاورد های انقلاب اسلامی ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور شد، بیان کرد: کشور به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

بیان دستاورد های انقلاب اسلامی برای نسل امرز جامعه بسیار ضروری است

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: برگزار نشدن جشن های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی از اهداف اصلی دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی به شمار می رود و این خواب دشمنان هرگز تعبیر نخواهد شد.

وی بیان کرد: بیان دستاورد های انقلاب اسلامی برای نسل امرز جامعه بسیار ضروری است و باید تلاش شود از تمام ظرفیت ها برای بیان دستارد های انقلاب اسلامی بهره گیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادمه داد: دهه فجر فرصت بسیار ارزشمندی برای بیان دستاورد های انقلاب اسلامی است که باید از این فرصت استفاده شود.