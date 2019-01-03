بارش برف در تبریز/ شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف از صبح امروز پنج شنبه در تبریز آغاز شده و هم اکنون بیشتر خیابان های تبریز دارای ترافیک نسبتاً شدیدی است.

در برخی از نقاط شهر نیز همچون مرزداران،ارم،اتوبان های کسایی و پاسداران به دلیل عدم نمک پاشی خیابان ها لغزنده هستند و چند مورد تصادف در منطقه اتفاق افتاده است.

در مناطق جنوبی شهر نیز شاهد ترافیک معابر هستیم. همچنین خیابان های مسیر راه آهن و نصف راه تبریز نیز لغزنده هستند.

شهرداری تبریز در تلاش است تا با محلول پاشی از لغزنده بودن جاده ها بکاهد.

شهرداری تبریز نیز به دلیل بارش برف سنگین از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به سفر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.