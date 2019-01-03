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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

تبریز برفی شد

بارش برف در تبریز/ شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

بارش برف در تبریز/ شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند

تبریز- بارش برف در تبریز که از ساعتی پیش آغاز شده است باعث ترافیک شدید در بیشتر خیابان ها شده و جاده های اصلی و فرعی به شدت لغزنده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید برف از صبح امروز پنج شنبه در تبریز آغاز شده و هم اکنون بیشتر خیابان های تبریز دارای ترافیک نسبتاً شدیدی است.

در برخی از نقاط شهر نیز همچون مرزداران،ارم،اتوبان های کسایی و پاسداران به دلیل عدم نمک پاشی خیابان ها لغزنده هستند و چند مورد تصادف در منطقه اتفاق افتاده است.

در مناطق جنوبی شهر نیز شاهد ترافیک معابر هستیم. همچنین خیابان های مسیر راه آهن و نصف راه تبریز نیز لغزنده هستند.

شهرداری تبریز در تلاش است تا با محلول پاشی از لغزنده بودن جاده ها بکاهد.

شهرداری تبریز نیز به دلیل بارش برف سنگین از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز به سفر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 4503062

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