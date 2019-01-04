بازبینی جشنواره تئاتر تجربه آغاز شد/ ۷ عضو جدید مرکز تئاتر تجربی

رحمت امینی مدیرگروه هنرهای نمایشی دانشکده پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران درباره وضعیت بخش های مختلف نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه به خبرنگار مهر گفت: مرحله اول بازبینی آثار این دوره از جشنواره از روز چهارشنبه ۱۲ دی آغاز و تا روز ۱۹ دی ادامه دارد که در این مرحله سمانه زندی نژاد، سلما محسنی و آزاده شاه میری کار بازبینی آثار را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در مرحله اول بازبینی کار غربالگری آثار متقاضی انجام و مرحله دوم بازبینی نیز در بهمن ماه برگزار می شود.

امینی درباره تعداد آثاری که برای حضور در جشنواره نوزدهم تئاتر تجربه در نظر گرفته شده است، گفت: هنوز حد خاصی برای تعداد آثار حاضر در جشنواره نوزدهم تعیین نشده است.

مدیرگروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران درباره وضعیت انتخابات مرکز تئاتر تجربی دانشکده پردیس هنرهای زیبا اظهار کرد: انتخابات برگزار و هفت نفر اعضای جدید هیات مدیره این مرکز انتخاب شدند و قرار است این افراد با پایان فعالیت هیات مدیره قبلی که مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر تجربه است، کار خود را آغاز کنند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اعضای جدید هیات مدیره مرکز تئاتر تجربی دبیر بیستمین جشنواره تئاتر تجربه را انتخاب و در مراسم اختتامیه جشنواره نوزدهم، معرفی می کنند.