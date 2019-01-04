نمایشگاه روز جهانی بریل برگزار می شود‎

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب روز جهانی بریل از فردا شنبه ۱۵ دی همزمان با روز جهانی نابینایان در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می‌شود.

۴ ژانویه برابر با ۱۴ دی ماه به مناسبت سالروز تولد لویی بریل، روز جهانی بریل نامگذاری شده است. «لویی بریل» (Louis Braille) در سال ۱۸۰۹ میلادی در پاریس زاده شد و پرورش یافت. او که از همان اوان کودکی نابینا شده بود، خلاف معمول آن‌زمان که کمتر کسی به آموزش نابینایان توجه داشت، با بهره‌گیری از تلاش‌های پیگیرانه، توانست خط عادی را به صورت برجسته بیاموزد و مانند همسالان خود بخواند و بنویسد.

بریل در طول تحصیلات خود به این نتیجه رسید که خواندن و نوشتن به خط عادی برای نابینایان مشکل است. این بود که با کوششی شبانه‌روزی، توانست در شانزده‌سالگی خطی اختراع کند که هم‌اکنون پایه سواد صدهاهزار نابینا در سراسر جهان است.

بنا بر آمار یونسکو، ۱۲ میلیون انسان در سراسر جهان نابینا هستند که متأسفانه فقط حدود ۵ درصد آنها با خط بریل آشنایی دارند.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور آگاهی‌بخشی درباره نابینایان و خط بریل نمایشگاه موضوعی کتابی را از فردا شنبه ۱۵ تا ۲۱ دی در محل این کتابخانه برپا می‌کند.