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۱۴ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۹

سرپرست وزارت بهداشت جان باختن تکنسین اورژانس را تسلیت گفت

سرپرست وزارت بهداشت جان باختن تکنسین اورژانس را تسلیت گفت

سرپرست وزارت بهداشت، در پیامی، درگذشت شهادت گونه تکنسین فداکار اورژانس ۱۱۵ اهواز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام تسلیت نوشت: انا لله و انا الیه راجعون هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق... و چه عشقی بالاتر از عشق به هموطن و فداکاری برای نجات جان او حادثه تلخ واندوه بار درگذشت شهادت گونه تکنسین تلاشگر فوریتهای پزشکی اهواز، زنده یاد حمید احمدی، که در حین انجام وظیفه و خدمت به هموطن به دیدار حضرت دوست شتافت، موجب تاثر شدید و اندوه فراوان گردید.

بی شک پاداش حقیقی تلاش و فداکاری‌های ایشان تنها نزد پروردگار است. با اظهار تأثر و تأسف عمیق از وقوع این حادثه، به خانواده داغدار و گرامی این عزیز، خانواده بزرگ نظام سلامت و تلاشگران خدوم اورژانس تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان آن مرحوم صبر و آرامش مسئلت می نمایم.

کد مطلب 4503917
حبیب احسنی پور

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