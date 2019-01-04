سرپرست وزارت بهداشت جان باختن تکنسین اورژانس را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در این پیام تسلیت نوشت: انا لله و انا الیه راجعون هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق... و چه عشقی بالاتر از عشق به هموطن و فداکاری برای نجات جان او حادثه تلخ واندوه بار درگذشت شهادت گونه تکنسین تلاشگر فوریتهای پزشکی اهواز، زنده یاد حمید احمدی، که در حین انجام وظیفه و خدمت به هموطن به دیدار حضرت دوست شتافت، موجب تاثر شدید و اندوه فراوان گردید.

بی شک پاداش حقیقی تلاش و فداکاری‌های ایشان تنها نزد پروردگار است. با اظهار تأثر و تأسف عمیق از وقوع این حادثه، به خانواده داغدار و گرامی این عزیز، خانواده بزرگ نظام سلامت و تلاشگران خدوم اورژانس تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان آن مرحوم صبر و آرامش مسئلت می نمایم.