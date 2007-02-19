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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۲۹

تولید برق از گرما

محققان دانشگاه کالیفرنیا با به دام انداختن مولکول های اصلی بین نانوذرات فلزی موفق به تولید برق از گرما شدند و این ابتکار آنها را یک گام به دستیابی به منبع جدید انرژی نزدیک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیق که نتایج آن در نشریه الکترونیکی "ساینس اکسپرس" منتشر شد، مرحله برجسته ای از تحقیق درخصوص دستیابی به راهکار تبدیل مستقیم گرما به برق بود.

در حال حاضر روش های رایج تولید برق شامل سوزاندن سوخت های فسیلی برای ایجاد گرما به شکل بخار است. گرمای تولید شده برای به حرکت درآوردن توربین مورد استفاده قرار می گیرد تا در نهایت ژنراتور تولید کننده برق به کار افتد.

دانشمندان در تحقیق جدید خود دو الکترود طلایی را با مولکول های benzenedithiol ، dibezenedithiol و tribenzenedithiol پوشاندند و یک سوی آن را برای ایجاد تفاوت دمایی حرارت دادند.

محققان در هر اختلاف درجه سلسیوس، 7/8 میکروولت برق برای benzenedithiol ، 9/12 میکروولت برای dibezenedithiol و 2/14 میکروولت برای tribenzenedithiol را به ثبت رساندند. حداکثر اختلاف دمایی آزمایش شده 30 درجه سلسیوس بود.

گام بعدی دانشمندان عبارت از آزمایش روی مولکول ها و فلزات اصلی مختلف و میزان سازی دقیق مجموعه این ساختار است.

کد مطلب 450411

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