تولید برق از گرما

به گزارش خبرگزاری مهر، این تحقیق که نتایج آن در نشریه الکترونیکی "ساینس اکسپرس" منتشر شد، مرحله برجسته ای از تحقیق درخصوص دستیابی به راهکار تبدیل مستقیم گرما به برق بود.

در حال حاضر روش های رایج تولید برق شامل سوزاندن سوخت های فسیلی برای ایجاد گرما به شکل بخار است. گرمای تولید شده برای به حرکت درآوردن توربین مورد استفاده قرار می گیرد تا در نهایت ژنراتور تولید کننده برق به کار افتد.

دانشمندان در تحقیق جدید خود دو الکترود طلایی را با مولکول های benzenedithiol ، dibezenedithiol و tribenzenedithiol پوشاندند و یک سوی آن را برای ایجاد تفاوت دمایی حرارت دادند.

محققان در هر اختلاف درجه سلسیوس، 7/8 میکروولت برق برای benzenedithiol ، 9/12 میکروولت برای dibezenedithiol و 2/14 میکروولت برای tribenzenedithiol را به ثبت رساندند. حداکثر اختلاف دمایی آزمایش شده 30 درجه سلسیوس بود.

گام بعدی دانشمندان عبارت از آزمایش روی مولکول ها و فلزات اصلی مختلف و میزان سازی دقیق مجموعه این ساختار است.