۷۲ مدرسه در یک سال گذشته به آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اظهار کرد: امروز بار دیگر صدای زنگ مدرسه در سراسر ایران اسلامی و استان چهارمحال و بختیاری طنینانداز میشود؛ صدایی که با خاطره، امید و آینده این سرزمین پیوند خورده است.
وی افزود: امروز کلاسهای درس جان دوباره میگیرند، کتابها گشوده میشوند و مدرسه بار دیگر به مکانی تبدیل میشود که بخش مهمی از آینده ایران در آن شکل میگیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان کشور، تصریح کرد: همه مسئولان استان در برگزاری آیین بازگشایی مدارس و دانشگاهها و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی در کنار مجموعه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بودهاند.
مردانی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال تحصیلی، گفت: این پیام برای خانواده بزرگ تعلیم و تربیت، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، پیام امیدبخشی است و در آن بر مجهز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، دانایی و تلاش برای زدودن جهل و تاریکی تأکید شده است.
وی ادامه داد: این سخنان مسیر روشنی را پیش روی ما قرار میدهد؛ مدرسه باید جایی باشد که دانشآموز در آن علاوه بر علمآموزی، درست فکر کردن را تمرین کند، مهارت بیاموزد، مسئولیتپذیر باشد، برای آینده خود تلاش کند و نسبت به جامعه و سرنوشت کشورش احساس مسئولیت داشته باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه موفقیت در مدرسه تنها به کسب نمرات خوب محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: پرسشگری، خوب فکر کردن، مطالعه، تجربه کردن، کار گروهی، احترام به بزرگترها و همنوعان و کشف تواناییهای فردی، همگی بخشی از مسیر رشد و پیشرفت دانشآموزان است.
مردانی از دانشآموزان خواست در سال تحصیلی جدید برای خود هدف مشخصی در حوزه علمی، یک مهارت تازه و یک رفتار مثبت تعیین کنند و افزود: مدرسه خانه دوم دانشآموزان است و آرامش آن به رفتار همه ما وابسته است.
وی تأکید کرد: احترام به معلم و همکلاسیها، رعایت قانون، گفتوگو با یکدیگر و مراقبت از دوستان، فضای مدرسه را برای همه بهتر، آرامتر، ایمنتر و بانشاطتر خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با گرامیداشت یاد دانشآموزان، معلمان و اساتیدی که در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند، گفت: یاد و خاطره این عزیزان را گرامی میداریم و در برابر خانوادههای معظم شهدا سر تعظیم فرود میآوریم.
مردانی افزود: همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا مفاهیمی همچون مسئولیتپذیری، خودباوری، ایثار، شهادت، وحدت و اعتماد به توان جوانان را به نسل جدید منتقل کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و طبیعی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: استان ما سرزمین فرهنگ، هنر و انسانهای پرتلاش است و باید همه میراث فرهنگی و هنرهای بومی استان از جمله دستبافتهها، صنایع دستی روستایی و ظرفیتهای جامعه عشایری را پاس بداریم.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این ظرفیتها میتواند زمینه مناسبی برای پژوهش، خلاقیت و کارآفرینی نسل جدید فراهم کند.
مردانی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست استان گفت: طبیعت زیبای چهارمحال و بختیاری، آبها، رودخانهها، دشتها، چشمهها، تالابها و کوههای این سرزمین امانتی در دست همه ماست و حفاظت از این سرمایهها باید از رفتارهای ساده روزمره آغاز شود.
وی تصریح کرد: درست مصرف کردن آب، گاز و برق و توجه به صرفهجویی، بهویژه با توجه به ناترازیهای موجود در حوزه انرژی، از جمله مسئولیتهایی است که باید مورد توجه همه مردم و بهخصوص نسل جوان قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری از تلاش معلمان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش استان برای تربیت نسل آینده قدردانی کرد و گفت: از خانوادهها و اولیای دانشآموزان که در کنار مدرسه پشتیبان فرزندان خود هستند نیز صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
مردانی ادامه داد: وظیفه ما در مدیریت استان این است که مسائل آموزش و پرورش را بشنویم، بشناسیم و برای بهبود فضای آموزشی، ارتقای امکانات مدارس و فراهم شدن فرصتهای مناسب برای رشد دانشآموزان تلاش کنیم؛ چراکه آموزش و پرورش از اولویتهای دولت وفاق و رئیسجمهور است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: با همت خیران، مشارکتهای مردمی، استفاده از مسئولیتهای اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین حمایتهای دولت، از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال ۷۲ مدرسه با ۴۰۰ کلاس درس به آموزش و پرورش و دانشآموزان استان تحویل داده شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در کنار این اقدام، حدود ۵۰۰ مدرسه نیز در زمینه سیستمهای گرمایشی، تعمیرات و تجهیزات مورد نیاز مورد توجه قرار گرفت تا دانشآموزان بتوانند با آرامش و آسودگی خاطر در کلاسهای درس حضور پیدا کنند.
مردانی با اشاره به توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس نیز گفت: سالنهای ورزشی، زمینهای چمن و سایر ملزومات مورد نیاز در اختیار خانواده بزرگ تعلیم و تربیت قرار گرفته است که این موضوع موجب خرسندی است.
وی از خیران، مسئولان، واحدهای تولیدی و صنعتی که در قالب مسئولیتهای اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش مشارکت داشتهاند و همچنین مردم و دولت قدردانی کرد و گفت: به عنوان خادم و خدمتگزار مردم، از همه کسانی که برای فراهم کردن این شرایط تلاش کردهاند، صمیمانه تشکر میکنم.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از مدیرکل آموزش و پرورش، مجموعه همکاران این ادارهکل، روسای نواحی و مناطق ۱۸گانه، فرمانداران شهرستانها، خیران و اولیای دانشآموزان قدردانی کرد و گفت: تلاش مجموعههای مختلف باعث شده شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان در محیطی ایمن، آرام و بانشاط سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
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