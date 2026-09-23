به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پلیس راه، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای هراز و کرج-چالوس و مسیرهای بالعکس ممنوع است. موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریت‌های ضروری تردد می‌کنند، از این محدودیت مستثنی هستند.

در محور چالوس، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، اول، دوم و چهارم مهرماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت و با تشخیص مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.

همچنین روز جمعه محدودیت‌های مشخصی برای تردد خودروهای سبک در محور چالوس اعمال می‌شود. از ساعت ۱۴ تردد به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال محدود خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز مسیر پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس به طور کامل مسدود می‌شود.

از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد. پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، احتمال پایان زودتر طرح یک‌طرفه وجود دارد.

تردد در جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در زمان اجرای محدودیت جنوب به شمال، از میدان امیرکبیر کرج اجازه ادامه مسیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

در محور هراز نیز در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، روزهای جمعه و شنبه، سوم و چهارم مهرماه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

در بخش تردد وسایل نقلیه سنگین نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.

در محور هراز نیز تردد تمامی تریلرها ممنوع بوده و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه اول مهر و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه، دوم و سوم مهرماه، ممنوع خواهد بود.

اجرای این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی و تسهیل تردد در محورهای پرتردد شمال کشور انجام می‌شود.