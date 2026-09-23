قیمت طلا امروز کاهش یافت؛ هر اونس ۴۳۴۵ دلار معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا امروز چهارشنبه یک مهر ۱۴۰۵ (۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶) کاهش یافت و هر اونس طلای نقدی با افت ۰.۲ درصدی به ۴۳۴۵.۵۵ دلار رسید.

سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی چشم‌انداز نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر هستند؛ موضوعی که می‌تواند جذابیت طلا، به‌عنوان دارایی بدون سود، را کاهش دهد.

دلار آمریکا نیز در نزدیکی بالاترین سطح دو ماه اخیر تثبیت شد. تقویت دلار معمولاً موجب افزایش هزینه خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها می‌شود و بر تقاضای این فلز گرانبها فشار وارد می‌کند.

به گفته کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در Capital.com، نوسانات کوتاه‌مدت طلا تا حد زیادی به روند قیمت نفت و تحولات خاورمیانه وابسته است، در حالی که عوامل ساختاری بلندمدت همچنان از بازار طلا حمایت می‌کنند.

رویترز همچنین گزارش داده است که طلا اگرچه معمولاً به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته می‌شود، اما زمانی که نرخ‌های بهره بالا می‌رود و بازده دارایی‌های بهره‌دار افزایش پیدا می‌کند، جذابیت این فلز برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد.

در بازار آمریکا، فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال را مطرح کرد. بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا نیز اخیراً نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند.

در همین حال، تحلیلگران BMI پیش‌بینی متوسط قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس حفظ کرده‌اند و معتقدند ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ادامه خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی می‌تواند از قیمت این فلز حمایت کند.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز نقره با ۰.۶ درصد کاهش به ۶۶.۷۰ دلار، پلاتین با افت یک‌درصدی به ۱۸۱۵.۱۱ دلار و پالادیوم با کاهش ۰.۵ درصدی به ۱۳۰۱.۶۰ دلار در هر اونس رسیدند.