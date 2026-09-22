پزشکیان وارد نیویورک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش برای شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تبیین و تشریح مواضع تهران وارد نیویورک شد.



مسعود پزشکیان در فرودگاه جان اف کندی نیویورک مورد استقبال «غلامحسین درزی» سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و جمعی از دیپلمات های ایرانی قرار گرفت.



هیئت وزارت خارجه ایران به ریاست «سیدعباس عراقچی» عصر دوشنبه سی‌ام شهریور ۱۴۰۵ و پیش از هیئت ریاست جمهوری، وارد نیویورک شد و وزیر خارجه ایران از صبح سه شنبه به وقت شرق آمریکا در حال انجام دیدارهای دو جانبه با همتایان خود و نیز مقامات بین المللی است.



رئیس جمهوری در این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهایی نیز با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خواهد داشت.



پزشکیان همچنین نشست‌های جداگانه‌ای با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده و نخبگان و اندیشکده‌های آمریکایی خواهد داشت.