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۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۶

الشرع: بلندی‌های جولان قلمرو غیرقابل مذاکره سوریه است

الشرع: بلندی‌های جولان قلمرو غیرقابل مذاکره سوریه است

رئیس دولت موقت سوریه در سخنرانی در نیویورک، با تأکید بر مالکیت رسمی سوریه بر بلندی‌های جولان اعلام کرد که صلح پایدار تنها با احیای حقوق این کشور ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «احمد الشرع»، رئیس دولت موقت سوریه در سخنرانی خود در شورای آتلانتیک در نیویورک، با تشریح شرایط دمشق برای دستیابی به صلح پایدار با رژیم صهیونیستی تأکید کرد که بلندی‌های جولان، قلمرو سوریه است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و هیچ جای بحثی درباره مالکیت آن وجود ندارد.

الشرع با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه پس از سقوط نظام سابق، افزود: «ما مسیر دیپلماتیک را انتخاب کردیم و برای صلح پایدار در منطقه تلاش می‌کنیم، اما این صلح تنها زمانی حاصل خواهد شد که حقوق سوریه تضمین و این خاک اشغال‌شده بازگردانده شود.»

وی تأکید کرد که هرگونه حضور نظامی در خاک سوریه باید دارای چارچوب قانونی مصوب مجلس و تضمین‌کننده حاکمیت این کشور باشد و در آینده نزدیک، سوریه نیازی به پایگاه‌های نظامی خارجی نخواهد داشت.

رئیس دولت موقت سوریه همچنین با اشاره به مذاکرات پیشین با اسرائیل اظهار داشت: «ما در مذاکرات به حدود ۹۰ درصد توافق رسیدیم، اما در نهایت اسرائیل عقب‌نشینی کرد. این مذاکرات بر اساس بازگشت اسرائیل به مرزهای سال ۱۹۷۴ انجام شده بود.»

وی افزود: اگر اسرائیل خواهان امنیت است، باید به امنیت دیگران نیز احترام بگذارد و پیشنهاد ایجاد یک کمیته بین‌المللی برای بررسی نگرانی‌های امنیتی را نیز مطرح کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پیامی به الشرع، بر عزم اسرائیل برای محافظت از منطقه جولان و الجلیل تأکید کرده بود.

بلندی‌های جولان از زمان جنگ ۱۹۶۷ تحت تصرف رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
 

کد مطلب 6955740

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      1 3
      پاسخ
      دروغ گفت فقط بخاطر در امان ماندن از ترور مقاومت
    • علی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      2 4
      پاسخ
      نام این تروریست جولانی است نه الشرع. چرا در رسانه های انقلابی، نام جولانی رو الشرع می نویسید؟
    • محمودرضاکیانی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 3
      پاسخ
      حالا چه فرق می کندچه جولانی باشد چه الشرع اویک تروریست کثیف است که به امپراطوری معاویه می بالد
    • فریدون رستمی کارگر نانوا IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 1
      پاسخ
      جولانی یاد ش رفته که بگه اسراییل پایگاه نظامی امریکا در خاورمیانه است خود تو را می آورد سر کار مگر داعشی نبودی
    • علی IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      3 1
      پاسخ
      اسرائیل این حرفا را نمی‌فهمد و ولکن سوریه نیست در نهایت مجبور می‌شود جولانی با اسرائیل وارد جنگ شود. چرا این‌ها هنوز اسرائیل را نشناخته‌اند.

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