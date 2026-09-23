پروین قائم‌مقامی بازیگر نقش مادر مسعود شصت‌چی درباره روند پیوستن به مجموعه تلویزیونی «مرد سه‌ هزار چهره» به خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از همکاران دفتر مهران مدیری با من تماس گرفت و گفت قرار است فصل جدید این سریال ساخته شود و آقای مدیری تمایل دارد بار دیگر با او همکاری کنم. من در آن زمان هنوز فیلمنامه را نخوانده و اطلاعات دقیقی از نقش دریافت نکرده بودم، اما به دلیل شناختی که از مدیری داشتم، پیشنهاد را پذیرفتم.

برای پذیرفتن نقش تردید نکردم

وی افزود: مهران مدیری برای من بسیار محترم و دوست‌داشتنی است. چند تجربه همکاری با او داشته‌ام و در تمام این سال‌ها، رفتار محترمانه، معرفت و مهربانی‌اش را دیده‌ام. به همین دلیل برای پذیرفتن پیشنهاد تازه تردید نکردم و حتی درباره مسائل دیگر نیز گفتم هر تصمیمی که خودش مناسب می‌داند، برای من قابل‌احترام است.

بازیگر «مرد سه‌ هزار چهره» درباره نقش خود در این مجموعه توضیح داد: مانند قسمت‌های گذشته، نقش مادر شخصیت مهران مدیری را بازی می‌کنم و در داستان، همسر شخصیتی هستم که رضا نیکخواه نقش آن را برعهده دارد. از حضور دوباره در این خانواده خوشحالم و امیدوارم مخاطبان نیز از نتیجه کار راضی باشند.

قائم‌مقامی با اشاره به مشاهده قسمت‌های ابتدایی سریال بیان کرد: ۲ قسمت نخست را دیدم و از مجموعه و روند کار خوشم آمد. منظورم فقط بازی خودم نیست بلکه وقتی نتیجه نهایی را دیدم، متوجه شدم زحمتی که تمام گروه متحمل شده‌اند، به ثمر نشسته است. امیدوارم عوامل نتیجه تلاششان را در استقبال مخاطبان ببینند.

این‌ بازیگر درباره نخستین حضورش در محل تولید این مجموعه توضیح داد: وقتی به دفتر و لوکیشن رفتم، با پله‌های بسیار زیادی مواجه شدم. من به دلیل مشکل کمر و انحنای ستون فقرات، برای بالا رفتن از پله‌ها محدودیت دارم و در نگاه اول واقعاً نگران شدم. بااین‌حال، وقتی با مدیری صحبت کردم، گفتم به خاطر شما آمده‌ام و این همکاری را می‌پذیرم.

این بازیگر ادامه داد: همان شب که به خانه برگشتم، موضوع را با دخترم بهاره در میان گذاشتم و گفتم تعداد پله‌ها واقعاً زیاد است و نمی‌دانم آیا از نظر جسمی می‌توانم این مسیر را ادامه دهم یا نه. من معمولاً پیش از انجام هر کاری با خدا صحبت می‌کنم. آن شب نیز گفتم خدایا اگر توان انجام این کار را دارم، راه را برایم هموار کن و اگر ممکن است به سلامتی‌ام آسیب وارد شود، شرایطی پیش بیاور که نتوانم ادامه دهم.

وی افزود: روز نخست وقتی مدیری مرا دید، از من پرسید چگونه از آن‌همه پله بالا آمده‌ام. گفتم بالاخره باید خودم را به محل کار می‌رساندم. روزهای ابتدایی دشوار بود، اما پس از چند مرتبه رفت‌وآمد، شرایط کمی عادی‌تر شد.

پروژه در فصل سرد و با لباس زمستانی شروع شد

قائم‌مقامی درباره شرایط تولید مجموعه بیان کرد: کار را در فصل سرد و با لباس‌های زمستانی، کاپشن و پوتین آغاز کردیم، اما تصویربرداری تا روزهای بسیار گرم ادامه پیدا کرد. خود مهران مدیری نیز در مقاطعی با بیماری و مشکلات جسمی مواجه شد، اما کار را رها نکرد. همینطور همه تیم با احساس مسئولیت و تعهد پروژه را ادامه می دادند.

قائم‌مقامی درباره تجربه‌های پیشین همکاری با مدیری یادآور شد: پیش از این در آثاری مانند «مرد هزارچهره» و «در حاشیه» نیز با مهران مدیری همکاری کرده بودم. آنچه همیشه برایم جالب بوده، بردباری و آرامش او است. معمولاً با آرامش و لبخند با عوامل برخورد می‌کند و همین رفتار، فضای کار را برای دیگران دلپذیرتر می‌سازد.

وی سپس درباره همکاری با رضا نیکخواه عنوان کرد: او هنرمندی محترم، صبور و باحوصله است. با وجود آنکه در زمان تولید مشکلات جسمی داشت و بالا رفتن از پله‌ها برایش دشوار بود، با علاقه کار را ادامه داد. نه‌فقط آقای نیکخواه، بلکه تمام بازیگران، ازجمله بازیگر نقش نامزد مسعود شصت‌چی و دیگر همکاران، با تمام وجود برای به پایان رسیدن پروژه تلاش کردند.

این بازیگر در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره اهمیت تولید مجموعه‌های جذاب برای تلویزیون گفت: محصول تلویزیون باید به‌گونه‌ای باشد که مردم را جذب کند. من به‌عنوان مخاطب باید از یک سریال خوشم بیاید تا برای تماشای آن وقت بگذارم و قسمت‌هایش را تا پایان دنبال کنم. اگر اثری برای مخاطب خوشایند نباشد، طبیعی است که او پای تلویزیون نمی‌نشیند.



این بازیگر افزود: من در مجموعه‌هایی مانند «ساختمان پزشکان»، «در حاشیه» و آثار دیگری حضور داشته‌ام که توانستند با مردم ارتباط برقرار کنند. اصل مهم این است که تلویزیون برنامه‌ای تولید کند که مخاطب را مجذوب کند. البته سلیقه آدم‌ها متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت همه درباره یک اثر نظر یکسانی داشته باشند.

قائم‌مقامی در پایان گفت: تلویزیون برای بسیاری از مردم، به‌ویژه خانواده‌هایی که در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند، یکی از مهم‌ترین و در دسترس‌ترین سرگرمی‌هاست. به همین دلیل تولید سریال‌هایی که مردم را دور هم جمع کند و برای آنها لحظاتی شاد بسازد، اهمیت زیادی دارد. امیدوارم «مرد سه‌ هزار چهره» نیز بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند و نتیجه تلاش تمام عوامل دیده شود.