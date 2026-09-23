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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

همکاری منطقه‌ای برای حفاظت از زیست‌بوم خزر تقویت شود

همکاری منطقه‌ای برای حفاظت از زیست‌بوم خزر تقویت شود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست بر تقویت همکاری کشورهای حاشیه خزر برای حفاظت از زیست‌بوم‌های منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده در هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کاپ ۷)، با قدردانی از حضور و مشارکت نمایندگان کشورهای عضو، دبیرخانه کنوانسیون، کارشناسان، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، اظهار کرد: آنچه در جریان مذاکرات سه‌روزه این اجلاس شاهد بودیم، همکاری سازنده و همدلی نمایندگان کشورهای عضو در تهیه اسناد و بیانیه اجلاس بود که می‌تواند افق روشنی برای همکاری‌های منسجم‌تر در آینده ایجاد کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های جمهوری آذربایجان در دوره ریاست کاپ ۶ و اقدامات انجام‌شده در پنج سال گذشته برای پیشبرد اهداف کنوانسیون تهران، ابراز امیدواری کرد اجلاس‌های کنوانسیون بر اساس تقویم دوساله و به‌صورت منظم برگزار شود.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ایران در شکل‌گیری دو معاهده مهم زیست‌محیطی گفت: ایران در حوزه محیط زیست میزبان دو سازوکار مهم بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ کنوانسیون رامسر در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر و کنوانسیون تهران که چارچوب همکاری پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهد.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های این دو کنوانسیون در منطقه خزر افزود: وجود تالاب‌های ارزشمند در حاشیه جنوبی دریای خزر و ارتباط اکولوژیک این تالاب‌ها با پهنه خزر، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری و تبادل دانش و تجربه در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، زیستگاه‌ها و پرندگان مهاجر میان کشورهای منطقه فراهم کرده است.

وی با اشاره به استقرار دفتر منطقه‌ای کنوانسیون رامسر برای غرب و مرکز آسیا در شهر رامسر و عضویت ۱۵ کشور در این سازوکار، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در چارچوب کنوانسیون رامسر می‌تواند در کنار ظرفیت‌های کنوانسیون تهران، به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حفاظت یکپارچه‌تر از زیست‌بوم‌های مرتبط با دریای خزر کمک کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به بیش از ۶۰ سال تجربه ایران در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده، پیشنهاد کرد کشورهای منطقه همکاری‌های خود را در حوزه‌های اکولوژی، محیط زیست، منابع طبیعی و حیات وحش افزایش دهند و زمینه تبادل تجربیات و دانش تخصصی در زمینه حفاظت از مناطق و زیستگاه‌های ارزشمند را فراهم کنند.

لاهیجان‌زاده در پایان با قدردانی از مشارکت کشورهای عضو در هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران، بر تداوم همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی کشورهای ساحلی برای حفاظت از زیست‌بوم مشترک خزر تأکید کرد.

کد مطلب 6956262
محدثه رمضانعلی

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