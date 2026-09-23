به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده در هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کاپ ۷)، با قدردانی از حضور و مشارکت نمایندگان کشورهای عضو، دبیرخانه کنوانسیون، کارشناسان، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، اظهار کرد: آنچه در جریان مذاکرات سه‌روزه این اجلاس شاهد بودیم، همکاری سازنده و همدلی نمایندگان کشورهای عضو در تهیه اسناد و بیانیه اجلاس بود که می‌تواند افق روشنی برای همکاری‌های منسجم‌تر در آینده ایجاد کند.



وی با قدردانی از تلاش‌های جمهوری آذربایجان در دوره ریاست کاپ ۶ و اقدامات انجام‌شده در پنج سال گذشته برای پیشبرد اهداف کنوانسیون تهران، ابراز امیدواری کرد اجلاس‌های کنوانسیون بر اساس تقویم دوساله و به‌صورت منظم برگزار شود.



معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه ایران در شکل‌گیری دو معاهده مهم زیست‌محیطی گفت: ایران در حوزه محیط زیست میزبان دو سازوکار مهم بین‌المللی و منطقه‌ای است؛ کنوانسیون رامسر در حوزه حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر و کنوانسیون تهران که چارچوب همکاری پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل می‌دهد.



لاهیجان‌زاده با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های این دو کنوانسیون در منطقه خزر افزود: وجود تالاب‌های ارزشمند در حاشیه جنوبی دریای خزر و ارتباط اکولوژیک این تالاب‌ها با پهنه خزر، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری و تبادل دانش و تجربه در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، زیستگاه‌ها و پرندگان مهاجر میان کشورهای منطقه فراهم کرده است.



وی با اشاره به استقرار دفتر منطقه‌ای کنوانسیون رامسر برای غرب و مرکز آسیا در شهر رامسر و عضویت ۱۵ کشور در این سازوکار، اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در چارچوب کنوانسیون رامسر می‌تواند در کنار ظرفیت‌های کنوانسیون تهران، به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حفاظت یکپارچه‌تر از زیست‌بوم‌های مرتبط با دریای خزر کمک کند.



معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به بیش از ۶۰ سال تجربه ایران در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده، پیشنهاد کرد کشورهای منطقه همکاری‌های خود را در حوزه‌های اکولوژی، محیط زیست، منابع طبیعی و حیات وحش افزایش دهند و زمینه تبادل تجربیات و دانش تخصصی در زمینه حفاظت از مناطق و زیستگاه‌های ارزشمند را فراهم کنند.



لاهیجان‌زاده در پایان با قدردانی از مشارکت کشورهای عضو در هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران، بر تداوم همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی کشورهای ساحلی برای حفاظت از زیست‌بوم مشترک خزر تأکید کرد.