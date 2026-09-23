به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (چهارشنبه یکم مهر ماه) در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی در هنرستان دخترانه امام صادق (ع) تهران، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانشآموز، با اشاره به محورهای مهم در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: یکی از مهمترین این محورها، معلمان هستند که همواره برای ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت، آموزش و پیشرفت کشور تلاش میکنند.
نقش ماندگار معلمان در مسیر زندگی دانشآموزان
وی با بیان اینکه نقش معلمان در زندگی دانشآموزان بسیار موثر است، افزود: گاهی یک جمله، تشویق و حتی تذکر معلم میتواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد؛ بنابراین نقش معلمان در زندگی همه ما بسیار اثرگذار بوده و هست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خانواده را دومین محور مهم در فرآیند تعلیم و تربیت دانست و گفت: خانوادهها نقش بیبدیلی در آموزش و آینده دانشآموزان دارند و باید به جای مقایسه، به فرزندان خود اعتماد کنند و فرصتهای مناسبی را برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کنند.
مدرسه؛ فراتر از کلاس درس
هاشمی با اشاره به اهمیت آموزش حضوری، تصریح کرد: میان آموزش مجازی و حضوری تفاوت ماهوی وجود دارد و با وجود تلاشهای انجامشده در حوزه فنی، این فاصله و شکاف به طور کامل برطرف نشده است.
وی ادامه داد: این شور و حالی که امروز در مدرسه شاهد آن هستیم، حاصل حضور در کنار یکدیگر است. ما در مدرسه حضور پیدا نمیکنیم که صرفاً درس بخوانیم؛ بلکه حضور در مدرسه تجربهای برای ساختن جامعه، آینده زندگی و استفاده عملی از آموختههاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشآموزان هنرستان دخترانه امام صادق (ع)، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که با توانمندی دانشآموزان و تلاش مدیر مدرسه برپا شده بود، به ظرفیتهای ویژهای که در کشور وجود دارد، افتخار کردیم.
امید و خودباوری؛ سرمایه دانشآموزان برای آینده
هاشمی خطاب به دانشآموزان تاکید کرد: مسیر رشد، بلوغ و تحقق اهداف و رویاهایی که در ذهن دارید، مسیر همواری نیست و در این مسیر فراز و نشیبهای طبیعی وجود دارد.
وی افزود: ممکن است یک روز نمره خوبی بگیرید و حالتان خوب باشد و روز دیگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد؛ اما نباید اجازه دهیم چنین اتفاقاتی باعث از دست دادن امید شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امید را یکی از مهمترین ویژگیها و داراییهای انسان دانست و گفت: هر زمان که امید به آینده داشته باشیم، اتفاقات ویژهای رقم خواهد خورد.
هاشمی همچنین با اشاره به مقاومت رزمندگان کشور در برابر قدرتهای جهانی، اظهار کرد: ایستادگی و موفقیت در برابر قدرتها و ابرقدرتهای جهانی، حاصل امید، خودباوری و تلاش شبانهروزی است.
وی در پایان، با تاکید بر اهمیت دوران مدرسه، از دانشآموزان خواست فرصت حضور در کنار یکدیگر را مغتنم بشمارند و گفت: این فرصت دیگر تکرار نمیشود و بدون تردید، دوران مدرسه یکی از بهترین دوران زندگی شما خواهد بود.
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