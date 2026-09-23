پورذهبی: تقویت هویت ملی و توجه به جوانی جمعیت در دستور کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست نخبگان استان کردستان با اشاره به اهمیت تداوم چنین جلساتی، اظهار کرد: موضوعات متنوع و مهمی در این نشست مطرح شد که بسیاری از آنها نیازمند بررسی تخصصی و اختصاص جلسات مستقل است.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش دایره نخبگان حاضر در این نشستها افزود: باید زمینه حضور اساتید، صاحبنظران و افراد بیشتری از گروههای مختلف فراهم شود تا دیدگاههای متنوعتری در فرآیند بررسی مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به برخی مسائل و چالشهای مطرحشده از سوی نخبگان، گفت: موضوعاتی همچون ظرفیت شهرکهای صنعتی، وضعیت اقتصادی، جوانان تحصیلکرده و نیروهای متخصص استان از جمله مباحث مهمی است که میتواند در نشستهای تخصصی و مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت بررسی دقیق مسائل اجتماعی
پورذهبی درباره موضوع گرایشهای نحلههای انحرافی و مسائل مرتبط با روحانیون اهل سنت نیز بر ضرورت بررسی دقیق موضوع تأکید کرد و ادامه داد: برای ارائه تحلیل درست در این زمینه باید از اطلاعات دقیق و مستند استفاده شود و لازم است موضوع با مرکز بزرگ اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در مسائل اجتماعی نمیتوان صرفاً بر اساس برخی مشاهدات یا آمارهای غیر دقیق تصمیمگیری کرد، بلکه هر موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و شناخت دقیق ابعاد آن است.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین درباره موضوع «زیست عفیفانه» و مسائل مرتبط با حجاب اظهار کرد: نباید وضعیت جامعه به گونهای تصویر شود که گویی افراد پایبند به این ارزشها در اقلیت هستند؛ چراکه بر اساس دادههای ارائهشده در سطح کشور، واقعیت اجتماعی پیچیدهتر از آن چیزی است که ممکن است در نگاه نخست مشاهده شود.
وی با بیان اینکه برخی رفتارهای هنجارشکنانه به دلیل دیدهشدن بیشتر، برجستهتر به نظر میرسند، گفت: برای تحلیل درست این مسئله باید به آمار و اطلاعات جامع توجه کرد و از ارائه تصویری ناقص از وضعیت جامعه پرهیز داشت.
آموزش خانواده از مدرسه و دانشگاه آغاز شود
پورذهبی یکی از مسیرهای مهم در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی را آموزش و تربیت از دوران مدرسه و دانشگاه دانست و عنوان کرد: فرزندان جامعه باید از همان دوران آموزش رسمی مورد توجه قرار گیرند و در کنار آن، خانوادهها نیز باید در این فرآیند نقش فعال داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه برگزاری دورههای آموزش خانواده در گذشته، ادامه داد: آموزش خانواده میتواند نقش مؤثری در تقویت ارتباط میان والدین و فرزندان و مواجهه درست با مسائل فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در کردستان تأکید کرد: اقدامات فرهنگی و اجتماعی نباید تنها به فعالیتهای دستگاههای اجرایی محدود شود و لازم است خانوادهها نیز در این زمینه آموزش ببینند و نقش خود را ایفا کنند.
جوانی جمعیت و هویت ملی؛ دو اولویت مهم
پورذهبی در ادامه سخنان خود، موضوع جوانی جمعیت را یکی از دغدغههای مهم استان و کشور عنوان کرد و گفت: مسئله جمعیت ابعاد مختلفی دارد و لازم است با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این زمینه آمادگی دارد در جلسات تخصصی مرتبط با موضوع حضور پیدا کند و از برنامههایی که با هدف تقویت سیاستهای جوانی جمعیت دنبال میشود حمایت کند.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین بر ضرورت تقویت هویت ملی تأکید کرد و گفت: توجه به هویت ملی، ایران و نمادهای ملی از جمله پرچم کشور باید در برنامههای فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به نامگذاری یکم مهر به عنوان روز ملی پرچم، اظهار کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به هویت ملی و تقویت پیوند میان نسل جوان و عناصر هویتی کشور است. نامگذاری یکم مهر به عنوان روز ملی پرچم در سال جاری برای نخستینبار در تقویم رسمی مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما