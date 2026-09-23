ورود سامانه بارشی جدید به کشور از جمعه؛ باران و کاهش دما در ۵ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی کشور اظهار کرد: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت در شرق، جنوب شرق و مرکز کشور، وزش باد پدیده حاکم خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۳ مهر) و شنبه (۴ مهر) در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، آسمان ابری خواهد شد و بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (یکم مهر) صاف پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد رخ خواهد داد.

ضیائیان تصریح کرد: همچنین طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت جوی تهران در پایان هفته نیز اظهار کرد: در پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده، با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور، در مناطق شمالی استان تهران به‌ویژه ارتفاعات، ناپایداری‌هایی به شکل افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران نیز گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد.