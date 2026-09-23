محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: امسال کشتی ایران شرایط سختی دارد؛ با توجه به نزدیکی زمان برگزاری بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی، ایران با دو ترکیب متفاوت در این دو رویداد شرکت میکند و ترکیب اصلی برای حضور در مسابقات جهانی حفظ شده است. با این حال، نفراتی که قرار است در بازیهای آسیایی به میدان بروند نیز کشتیگیران باتجربهای هستند و چندین سال سابقه حضور در میادین مختلف را دارند.
وی در مورد حضور همزمان نخودی و زارع در بازیهای آسیایی ناگویا و جهانی گفت: نخودی باهوش و باحوصله کشتی میگیرد و میتواند در زمان مناسب حمله و در موقع مناسب دفاع کند. با این حال، حضور در وزن بالاتر شرایط متفاوتی دارد و باید دید از نظر توان فیزیکی چه عملکردی خواهد داشت. حریفانی از قزاقستان، ژاپن و مغولستان در این وزن حضور دارند و به نظرم کار نخودی در این وزن کمی سختتر است.
کاوه درباره امیرحسین زارع نیز گفت: زارع در شرایطی قرار دارد که از بسیاری از حریفانش یک سر و گردن بالاتر است و با توجه به فاصله سطح او با برخی رقبا، فکر نمیکنم در بازیهای آسیایی مشکل زیادی داشته باشد. البته اگر قرار باشد در این مسابقات شرکت کند، امیدوارم بتواند به اوج آمادگی برسد و بعد از آن نیز برای مسابقات جهانی به خوبی ریکاوری کند.
وی درباره شانس مدالآوری سایر ملیپوشان ایران در ناگویا بیان کرد: در وزن ۶۵ کیلوگرم علی مومنی هم یکی از نفراتی است که شانس خوبی دارد. در این وزن ترافیک زیادی وجود دارد و حداقل پنج یا شش کشتیگیر را میتوان از مدعیان دانست. مومنی نیز یکی از مدعیان است و امیدوارم بتواند به حق خود برسد و مدال خوشرنگی کسب کند. مومنی باید در لحظات پایانی کشتی خود را مدیریت کند و از این نظر باهوش عمل کند. واقعا این موضوع اهمیت زیادی دارد.
کارشناس کشتی آزاد در ادامه درباره شرایط عباس ابراهیمزاده در وزن ۶۵ کیلوگرم گفت: در این وزن هم کشتیگیران ژاپن، ازبکستان و هند حضور دارند و رقبای جدی محسوب میشوند. به نظرم عباس ابراهیمزاده هم کمشانس نیست و میتواند در جمع مدعیان قرار بگیرد. در سه وزن پایین چندین مدعیان وجود دارد که کشتیگیر ایرانی نیز در میان آنها هستند و امیدوارم بچهها بتوانند مسابقات خوبی را پشت سر بگذارند.
کاوه درباره شرایط یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم اظهار داشت: یونس هم یکی از کشتیگیران باتجربه ماست. کشتیگیران تاجیکستان، ژاپن و قزاقستان در این وزن رقبای خوبی هستند، اما یونس خودش مرد میدانهای جهانی و المپیک است و یکی از مدعیان محسوب میشود. با این حال، روز مسابقه مهم است و باید کشتیگیر در همان روز شرایط خوبی داشته باشد.
وی در ادامه درباره نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: این نخستین حضور رسمی محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم است. نوع کشتی او به شکلی است که باهوش و باحوصله کار میکند و میتواند در زمان مناسب حمله و دفاع کند، اما در این وزن باید توان فیزیکی او را هم دید. حریفان قزاق و ژاپنی در این وزن کشتیگیران قابلی هستند و همین موضوع کار نخودی را سختتر میکند.
کاوه همچنین درباره شرایط امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز گفت: در وزن ۹۷ کیلوگرم اصلیترین رقیب آذرپیرا آرش یوشیداست. البته تا جایی که من میدانم تاج الدینوف ظاهراً قرار نیست در بازیهای آسیایی شرکت کند.به هر حال یوشیدا حریف قدرتمندی است و در آخرین مسابقهای که این دو با هم رقابت کردند، یوشیدا پیروز میدان شد و قطعا امیرعلی آذرپیرا تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا بتواند انتقام مسابقه قبلی خود را از این حریف ژاپنی بگیرد.
وی در مورد شرایط وزن ۱۲۵ کیلوگرم و امیرحسین زارع نیز عنوان کرد: در سنگینوزن، حریفان ژاپنی و بحرینی هم حضور دارند، اما به نظرم اختلاف زیادی بین زارع و این کشتیگیران وجود دارد و زارع شانس بالایی برای کسب مدال طلا دارد. درست است که همیشه بار مدالآوری کاروان ایران در بازیهای آسیایی روی دوش کشتی بوده، اما این به آن معنا نیست که بچهها کار راحتی دارند. این تیم تقریباً تیم دوم ایران است و ترکیب اصلی برای مسابقات جهانی در نظر گرفته شده است. بنابراین کار کشتیگیران ما سخت است و باید تلاش کنند بهترین عملکرد را داشته باشند. با این حال، نماینده ایران همیشه یکی از مدعیان کشتی در جهان بوده و امیدوارم این تیم نیز بتواند نتایج خوبی در بازیهای آسیایی ناگویا کسب کند.
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