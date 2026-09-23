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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

میثاق برای حقوق کودکان شهید میناب در آغاز سال تحصیلی جدید

میثاق برای حقوق کودکان شهید میناب در آغاز سال تحصیلی جدید

وزیر دادگستری در آغاز سال تحصیلی با کودکان شهید میناب میثاق بست و بر پیگیری حقوق آن ها و حمایت از خانواده‌های شهدای حادثه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس، صبح امروز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در مدرسه ابتدایی هیأت امنایی «آرمینه مصلی‌نژاد» در منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.

در این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، معلمان، اولیا و اعضای هیأت امنای مدرسه برگزار شد، وزیر دادگستری ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، برای تمامی دانش‌آموزان کشور آرزوی موفقیت، سلامت و پیشرفت کرد و بر ضرورت توجه همزمان به آموزش علمی، تربیتی و مهارت‌های زندگی در محیط‌های آموزشی تأکید نمود.

رحیمی در این آیین با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی کشور است و مدرسه به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی و تربیتی، نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت، هویت و آینده فرزندان این سرزمین دارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزارت دادگستری در حوزه حمایت از حقوق کودکان افزود: وزارت دادگستری مسئولیت دارد با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه تحقق و صیانت از حقوق کودکان را فراهم کند و از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور برای حمایت از آنان بهره گیرد.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه رعایت حقوق کودکان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و حاکمیت‌ها است، گفت: کودکان حق دارند از زندگی شایسته، محیطی امن، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و آموزش باکیفیت برخوردار باشند. فراهم‌سازی این حقوق، پیش‌شرط رشد متوازن، شکوفایی استعدادها و ارتقای سلامت روحی و روانی نسل آینده کشور است.

وی افزود: تحقق حق آموزش مستلزم برخورداری از فضای آموزشی استاندارد، امکانات مناسب و معلمان توانمند و دلسوز است و دولت موظف است بسترهای لازم را برای بهره‌مندی همه کودکان از آموزش مطلوب فراهم آورد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدرسه تنها محل فراگیری علوم و دانش‌های رسمی نیست، اظهار داشت: هرچند کارکرد اصلی مدرسه آموزش و یادگیری است، اما مدرسه باید محلی برای آموختن مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل، همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با دیگران نیز باشد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: در مدرسه علاوه بر درس‌های علمی، باید شیوه درست زندگی کردن، احترام به حقوق دیگران، کار گروهی، دوستی، نظم و مسئولیت‌پذیری را نیز بیاموزیم؛ چرا که این مهارت‌ها نقش مهمی در موفقیت فردی و اجتماعی انسان‌ها دارند.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به روحیه کنجکاوی و پرسشگری کودکان اظهار داشت: کودکان ذاتاً جویای دانستن هستند و این ویژگی ارزشمند باید مورد حمایت قرار گیرد. دانش‌آموزان باید پرسش‌ها، دغدغه‌ها و ابهامات خود را بدون نگرانی با والدین و معلمان در میان بگذارند و در مسیر کسب علم و آگاهی با هیچ مانعی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: مدرسه مکانی است که در آن دانش و آگاهی در کنار یکدیگر شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان می‌توانند آرزوها، اهداف و چشم‌انداز آینده خود را ترسیم و برای تحقق آن تلاش کنند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب، اظهار داشت: امسال زنگ آغاز سال تحصیلی را در شرایطی به صدا درمی‌آوریم که جمعی از کودکان دانش‌آموز میناب دیگر در میان ما نیستند. یاد و نام این کودکان عزیز باید همواره زنده بماند و همه ما وظیفه داریم از حقوق آنان و همه کودکان آسیب‌دیده دفاع کنیم.

وی افزود: کودکان باید در هر نقطه از جهان و در هر شرایطی از امنیت برخوردار باشند و حتی در زمان جنگ و درگیری نیز مدارس و مراکز آموزشی باید امن‌ترین مکان‌ها برای کودکان محسوب شوند.

رحیمی با اشاره به محکومیت بین‌المللی حملات علیه غیرنظامیان و کودکان ایرانی گفت: امروز بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی حملات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان و کودکان کشورمان را محکوم کرده‌اند و موضوع حمایت از کودکان آسیب‌دیده در مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در نخستین روز سال تحصیلی جدید، با کودکان مظلوم و شهید میناب میثاق می‌بندیم که پیگیری حقوق آنان را با جدیت دنبال کنیم و در کنار آن، دفاع از امنیت، کرامت و حقوق همه کودکان جهان را به عنوان یک مسئولیت انسانی و حقوقی مدنظر داشته باشیم.

در پایان این مراسم، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ توسط وزیر دادگستری نواخته شد و دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی آرمینه مصلی‌نژاد سال تحصیلی جدید را رسماً آغاز کردند.

کد مطلب 6956235
مهدیه حسن نائینی

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