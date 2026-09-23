میثاق برای حقوق کودکان شهید میناب در آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس، صبح امروز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در مدرسه ابتدایی هیأت امنایی «آرمینه مصلی‌نژاد» در منطقه ۶ آموزش و پرورش شهر تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.

در این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، معلمان، اولیا و اعضای هیأت امنای مدرسه برگزار شد، وزیر دادگستری ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، برای تمامی دانش‌آموزان کشور آرزوی موفقیت، سلامت و پیشرفت کرد و بر ضرورت توجه همزمان به آموزش علمی، تربیتی و مهارت‌های زندگی در محیط‌های آموزشی تأکید نمود.

رحیمی در این آیین با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی کشور است و مدرسه به عنوان مهم‌ترین نهاد آموزشی و تربیتی، نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت، هویت و آینده فرزندان این سرزمین دارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزارت دادگستری در حوزه حمایت از حقوق کودکان افزود: وزارت دادگستری مسئولیت دارد با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه تحقق و صیانت از حقوق کودکان را فراهم کند و از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور برای حمایت از آنان بهره گیرد.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه رعایت حقوق کودکان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و حاکمیت‌ها است، گفت: کودکان حق دارند از زندگی شایسته، محیطی امن، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و آموزش باکیفیت برخوردار باشند. فراهم‌سازی این حقوق، پیش‌شرط رشد متوازن، شکوفایی استعدادها و ارتقای سلامت روحی و روانی نسل آینده کشور است.

وی افزود: تحقق حق آموزش مستلزم برخورداری از فضای آموزشی استاندارد، امکانات مناسب و معلمان توانمند و دلسوز است و دولت موظف است بسترهای لازم را برای بهره‌مندی همه کودکان از آموزش مطلوب فراهم آورد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدرسه تنها محل فراگیری علوم و دانش‌های رسمی نیست، اظهار داشت: هرچند کارکرد اصلی مدرسه آموزش و یادگیری است، اما مدرسه باید محلی برای آموختن مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل، همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با دیگران نیز باشد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: در مدرسه علاوه بر درس‌های علمی، باید شیوه درست زندگی کردن، احترام به حقوق دیگران، کار گروهی، دوستی، نظم و مسئولیت‌پذیری را نیز بیاموزیم؛ چرا که این مهارت‌ها نقش مهمی در موفقیت فردی و اجتماعی انسان‌ها دارند.

رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به روحیه کنجکاوی و پرسشگری کودکان اظهار داشت: کودکان ذاتاً جویای دانستن هستند و این ویژگی ارزشمند باید مورد حمایت قرار گیرد. دانش‌آموزان باید پرسش‌ها، دغدغه‌ها و ابهامات خود را بدون نگرانی با والدین و معلمان در میان بگذارند و در مسیر کسب علم و آگاهی با هیچ مانعی مواجه نشوند.

وی ادامه داد: مدرسه مکانی است که در آن دانش و آگاهی در کنار یکدیگر شکل می‌گیرد و دانش‌آموزان می‌توانند آرزوها، اهداف و چشم‌انداز آینده خود را ترسیم و برای تحقق آن تلاش کنند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب، اظهار داشت: امسال زنگ آغاز سال تحصیلی را در شرایطی به صدا درمی‌آوریم که جمعی از کودکان دانش‌آموز میناب دیگر در میان ما نیستند. یاد و نام این کودکان عزیز باید همواره زنده بماند و همه ما وظیفه داریم از حقوق آنان و همه کودکان آسیب‌دیده دفاع کنیم.

وی افزود: کودکان باید در هر نقطه از جهان و در هر شرایطی از امنیت برخوردار باشند و حتی در زمان جنگ و درگیری نیز مدارس و مراکز آموزشی باید امن‌ترین مکان‌ها برای کودکان محسوب شوند.

رحیمی با اشاره به محکومیت بین‌المللی حملات علیه غیرنظامیان و کودکان ایرانی گفت: امروز بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی حملات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان و کودکان کشورمان را محکوم کرده‌اند و موضوع حمایت از کودکان آسیب‌دیده در مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر دادگستری تأکید کرد: در نخستین روز سال تحصیلی جدید، با کودکان مظلوم و شهید میناب میثاق می‌بندیم که پیگیری حقوق آنان را با جدیت دنبال کنیم و در کنار آن، دفاع از امنیت، کرامت و حقوق همه کودکان جهان را به عنوان یک مسئولیت انسانی و حقوقی مدنظر داشته باشیم.

در پایان این مراسم، زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ توسط وزیر دادگستری نواخته شد و دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی آرمینه مصلی‌نژاد سال تحصیلی جدید را رسماً آغاز کردند.