عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای مهمترین شرایط و ضوابط آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«مطابق تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به ترتیب مصوب جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و جلسه ۹۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ و جلسه ۹۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ و جلسه ۹۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ می رساند: عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سابقه تحصیلی و میزان تاثیر هر یک در این آزمون براساس مصوبات یادشده به شرح ذیل است:

۱- طبق بند ج مصوبه جلسه ۹۱۵، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ برای همه متقاضیان به جز مشمولین بند ۲ این اطلاعیه، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۳-۳-۶ و سالی واحدی) با تأثیر قطعی و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای نظام آموزشی ۳-۳-۶ و سابقه تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی با تأثیر قطعی در نمره‌کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

۲- با توجه به ابلاغیه شماره /۱۴۰۵/۷۱۱دش مورخ ۱۴۰۵/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق بند ۵ مصوبه جلسه ۴۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ برای شرکت کنندگان المپیادهای علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که حداقل ۷۰ درصد نمره مرحله دوم آخرین نفر پذیرفته شده در دوره تابستان را در آزمون های مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (اعم از زیست شناسی، ریاضی، فیزیک، ادبی، نجوم، کامپیوتر، شیمی، هوش مصنوعی، علوم زمین، جغرافیا، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی) کسب کرده اند، صرفاً سوابق تحصیلی پایه دوازدهم به میزان ۶۰ درصد تاثیر خواهد داشت. به عبارت دیگر نمره کل سابقه تحصیلی این متقاضیان فقط از دروس سوابق تحصیلی پایه دوازدهم محاسبه می شود.

۳- طبق بند ۲ مصوبه جلسه ۹۲۷ عناوین دروس سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای هر یک از دیپلم‌ها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ (همانند آزمون سراسری سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) به شرح جدول ذیل است:

عناوین دروس سابقه تحصیلی پایه یازدهم بر اساس نوع دیپلم

علوم تجربی: دروس عمومی: تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن). زبان خارجی ۲. فارسی ۲. عربی، زبان قرآن ۲/ دروس اختصاصی: زیست شناسی ۲. شیمی ۲

ریاضی فیزیک: دروس عمومی: تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن). زبان خارجی ۲. فارسی ۲. عربی، زبان قرآن ۲/ دروس اختصاصی: هندسه ۲. فیزیک ۲

ادبیات و علوم انسانی: دروس عمومی: تعلیمات دینی ۲ (دینی، اخلاق و قرآن). زبان خارجی ۲. فارسی ۲/ دروس اختصاصی: عربی ۲ (زبان تخصصی رشته). تاریخ ۲. جامعه شناسی ۲

علوم و معارف اسلامی: دروس عمومی: اصول عقاید ۲. زبان خارجی ۲. فارسی ۲/ دروس اختصاصی: عربی ۲ (زبان تخصصی رشته). تاریخ اسلام ۲. علوم و معارف قرآنی ۲

۴- سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی هر یک از پایه‌ها برای هر دو نظام آموزشی ۳-۳-۶ و سالی واحدی در هر یک از گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ به شرح جداول زیر است:

- سهم نمره‌کل آزمون اختصاصی (کنکور) در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی ۴۰ درصد و در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی ۷۰ درصد است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۶

میزان تأثیر نظام آموزشی ۳-۳-۶: پایه یازدهم: ۱۷ درصد/ پایه دوازدهم: ۴۳ درصد/ جمع: ۶۰ درصد

میزان تأثیر نظام آموزشی سالی واحدی: پایه یازدهم (نظام ۳-۳-۶): ۱۷ درصد/ دیپلم: ۳۲.۲۵ درصد/ پیش‌دانشگاهی: ۱۰.۷۵ درصد/ جمع: ۶۰ درصد

میزان تأثیر سوابق تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۶

میزان تأثیر نظام آموزشی ۳-۳-۶: پایه یازدهم: ۱۰ درصد/ پایه دوازدهم: ۲۰ درصد/ جمع: ۳۰ درصد

میزان تأثیر نظام آموزشی سالی واحدی: پایه یازدهم (نظام ۳-۳-۶): ۱۰ درصد/ دیپلم: ۱۵ درصد/ پیش‌دانشگاهی: ۵ درصد/ جمع: ۳۰ درصد

توجه: برای گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی فقط دروس عمومی لحاظ می‌شود.

۵- نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ از طریق آزمون سراسری همانند آزمون سراسری سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب جداول پیوست است.

۶- وزارت آموزش و پرورش برای محاسبه نمره‌کل سابقه تحصیلی، ابتدا نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم و نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم (یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی) را با توجه به ضرایب هر یک از دروس (مطابق مصوبه جلسه ۴۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو - جداول پیوست) محاسبه و با توجه به سهم هر پایه مطابق جداول بند ۴، نمره‌کل حاصل از ترکیب پایه‌های یازدهم و دوازدهم (یا یازدهم و دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی) را در گروه آزمایشی مربوطه محاسبه و به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند.

۷- همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل پایه یازدهم و دوازدهم (یا دیپلم و پیش‌دانشگاهی برای نظام آموزشی سالی واحدی) مورد نیاز گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، طلاب حوزه‌های علمیه، متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال ۱۳۸۴ اخذ کرده‌اند، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و سایر متقاضیان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

درصورتی‌که متقاضی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم پیش‌بینی می‌کند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ و سپس تراز می‌شود. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره‌کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.

برای متقاضیانی که سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی پایه یازدهم یا پایه دوازدهم را ندارند، سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه یازدهم یا پایه دوازدهم قابل جایگزینی با نمره‌کل سابقه تحصیلی این دو پایه یا نمره‌کل آزمون اختصاصی نیست. در ضمن تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس، دیپلم و سال محاسبه می‌شود.

توجه ۱: متقاضیان مشمول بند ۲ این اطلاعیه لازم است فقط سابقه تحصیلی کامل پایه دوازدهم را دارا باشند و در صورتی که این سابقه تحصیلی را ندارند (اعم از یک یا چند درس) بایستی برای ایجاد آن اقدام کنند.

توجه ۲: متقاضیان برای اطلاع از نحوه ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی و شرایط و ضوابط آن، لازم است به اطلاعیه های وزارت آموزش و پرورش مراجعه کنند.

۸- عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود) به تفکیک گروه های آزمایشی همانند سال ۱۴۰۲ و بعد از آن، به شرح ذیل است:

گروه علوم ریاضی و فنی: درس ریاضی با ضریب ۱۲. درس فیزیک با ضریب ۹. درس شیمی با ضریب ۷

گروه علوم تجربی: درس زمین شناسی با ضریب ۱. درس ریاضی با ضریب ۷. درس زیست شناسی با ضریب ۱۲. درس فیزیک با ضریب ۷. درس شیمی با ضریب ۹

گروه علوم انسانی: درس ریاضی با ضریب ۶. درس اقتصاد با ضریب ۲. درس زبان و ادبیات فارسی (تخصصی) با ضریب ۸. درس زبان عربی (تخصصی) با ضریب ۵. درس تاریخ و جغرافیا با ضریب ۵. درس علوم اجتماعی با ضریب ۵. درس فلسفه و منطق با ضریب ۵. درس روانشناسی با ضریب ۲

گروه هنر: درس درک عمومی هنر با ضریب ۱۲. درس درک عمومی ریاضی- فیزیک با ضریب ۵. درس خلاقیت تصویری و تجسمی با ضریب ۳

گروه زبان های خارجی: درس زبان تخصصی با ضریب یک

۱-۸ برای متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می شود.

۲-۸ در گروه آزمایشی علوم تجربی برای متقاضیان بهیار (دارای دیپلم بهیاری)، دروس تخصصی بهیاری با ضریب ۱۲ و تأثیر قطعی لحاظ می شود.

۳-۸ در هر سه گروه آزمایشی اصلی آزمون سراسری علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، نمره آزمون عملی رشته علوم ورزشی به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

۴-۸ در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری، هر متقاضی فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های جدول ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد و فقط متقاضیانی می توانند رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند.

مجموعه رشته های دارای آزمون عملی شامل: مجموعه ۲: نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک/ مجموعه ۳: طراحی صنعتی/ مجموعه ۴: ادبیات نمایشی/ مجموعه ۵: مجسمه سازی/ مجموعه ۶: نوازندگی موسیقی ایرانی/ مجموعه ۷: نوازندگی موسیقی جهانی/ مجموعه ۸: آهنگسازی/ مجموعه ۹: بازیگری/ مجموعه ۱۰: طراحی صحنه/ مجموعه ۱۱: نمایش عروسکی/ مجموعه ۱۲: عکاسی/ مجموعه ۱۳: سینما

۹- نتیجه آزمون اختصاصی (کنکور) سال ۱۴۰۵ برای سال ۱۴۰۶ معتبر نیست.

۱۰ - از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال برگزارخواهد شد و فقط برای پذیرش همان سال اعتبار دارد.

تمامی جداول پیوست عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ و نظام سالی واحدی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در پایه های یازدهم و دوازدهم.

مصوبات سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش و اصلاحات و الحاقات ۸۴۳--۸۵۵-۸۶۳-۹۱۳-۹۱۵-۹۲۷- شورای عالی انقلاب فرهنگی در اینجا قابل مشاهده است.