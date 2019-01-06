هفدهمین فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ویژه بهار ۱۳۹۷ به‌طور مکتوب و دیجیتال، توسط موسسه خانه کتاب منتشر شد.

در این فصلنامه، نیکنام حسینی‏‌پور مدیرعامل و مدیرمسئول نشریات خانه کتاب از تداوم انتشار نشریات تخصصی در این موسسه و تغییر و تحولات صورت گرفته سخن گفته است.

سرمقاله این شماره نیز به قلم سیدعلی کاشفی خوانساری به موضوع تداوم انتشار این فصلنامه اختصاص دارد.

در این شماره از فصلنامه مذکور، ۱۴ نقد به قلم منتقدانی چون حسن پارسایی، مسعود میرعلایی، روح‏اله مهدی‏پور عمرانی، آناهیتا آروان و ... چاپ شده است.

نقدهای این شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان بر آثار نویسندگانی چون محمدرضا شمس، پروین علیپور، حدیث لزر غلامی، بآتریس مونته‌‏رو، ناصر یوسفی، رسول یونان و ... نوشته شده است.

این شماره از فصلنامه مورد اشاره، با ۱۸۰ صفحه منتشر شده که نسخه کاغذی آن ۱۰ هزار تومان قیمت دارد. نسخه دیجیتال این فصلنامه هم در فضای مجازی منتشر شده است.