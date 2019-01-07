ایران ۵ - یمن صفر؛ غُرش شیران ایران/ شروع طوفانی برای شکستن طلسم

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و یمن در گروه چهارم هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه به وقت تهران در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی آغاز شد که این دیدار در پایان با برتری ۵ بر صفر شاگردان کی روش به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۲ و ۲۵)، اشکان دژاگه(۲۳)، سردار آزمون(۵۳) و سامان قدوس (۷۸) برای ایران گل زدند.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سید مجید حسینی(۴۶ پژمان منتظری)، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، اشکان دژاگه، مهدی ترابی، وحید امیری(۶۰ سامان قدوس)، مهدی طارمی(۷۰ مهدی طارمی) و سردار آزمون به میدان رفت.

* دقیقه ۲ : تیم ملی فوتبال ایران نخستین حمله جدی خود را روی دروازه یمن پی ریزی کرد که ارسال وحید امیری از جناح چپ با پرواز بلند دروازه بان حریف اجازه ایجاد موقعیت برای شاگردان کی روش را نداد.

* دقیقه ۵ : تیم ملی ایران که برای رسیدن به گل نخست تلاش زیادی می کرد دقایق ابتدایی را با کمی خشونت پیگیری کردند و چندین بار روی بازیکنان حریف مرتکب خطا شدند.

* دقیقه ۱۰ : تیم ملی ایران صاحب فرصت مناسبی برای رسیدن به گل برتری قرار داشت اما ضربه زمینی مهدی طارمی را دروازه بان یمن به کرنر فرستاد. این توپ در برگشت به یک ضد حمله تبدیل شد که دو اشتباه مدافعان کشورمان دروازه بیرانوند را با خطر مواجه کرد

* دقیقه ۱۲ : شوت سردار آزمون در پشت محوطه جریمه را دروازه بان یمن ناقص دفع کرد که مهدی طارمی با تعقیب درست توپ توانست نخستین گل را وارد دروازه یمن کند.

* دقیقه ۲۳ : برخورد توپ به دست بازیکن یمن پشت محوطه جریمه یک ضربه ایستگاهی برای ایران به همراه داشت که این ضربه را اشکان دژاگه به گل دوم تبدیل کرد. در این دقیقه برخورد سردار آزمون با مدافع حریف توقف کوتاهی در بازی ایجاد کرد.

* دقیقه ۲۵ : ارسال رامین رضاییان از سمت راست روی سر مهدی طارمی فرود آمد تا ضربه زیبای این بازیکن به گل سوم ایران تبدیل شود.

* دقیقه ۳۷ : شاگردان کی روش در دقایق بعد از گل هم تیم برتر میدان بودند و به دنبال تحت فشار قرار دادن تیم حریف بودند. در این دقیقه امید ابراهیمی شوتی را به سمت دروازه حریف شلیک کرد که توپ پس از برخورد با دست دروازه بان یمن به کرنر رفت.

* دقیقه ۳۸ : رامین رضاییان به خاطر خطا روی بازیکن یمن در منطقه ای که نیاز به خطا نبود از داور مسابقه کارت زرد گرفت تا نخستین بازیکن اخطاری تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات باشد.

* دقیقه ۴۵: ملی پوشان ایران که در نیمه اول تیم برتر میدان بودند، در دقایق پایانی نیمه اول هم همین روال را حفظ کردند و با پاس های پرتعداد سعی در کنترل بازی و استفاده از حملات داشتند.

در شروع نیمه دوم پژمان منتظری به جای سیدمجید حسینی وارد زمین شد.

* دقیقه ۴۸: کار خوب رامین رضاییان در جناح راست منجر به ارسال توپ روی دروازه یمن شد که ضربه سر آزمون را دروازه بان حریف برگرداند و در برگشت طارمی می توانست به گل سوم خودش دست پیدا کند اما مدافع حریف اجازه شلیک به طارمی را نداد.

* دقیقه ۵۳ : ارسال ضربه کرنر از جناح راست پس از دخالت مهدی ترابی و مهدی طارمی توپ روی خط دروازه به آزمون رسید و این بازیکن با ضربه ای آرام دروازه حریف را برای چهارمین بار باز کرد.

* دقیقه ۷۰: مهدی طارمی در همکاری با سردار آزمون می توانست صاحب موقعیت گل شود اما پاس سردار در میانه راه به بدن مدافع یمن برخورد کرد. بعد از این صحنه طارمی جایش را به کریم انصاریفرد داد.

* دقیقه ۷۷: سردار ازمون می توانست دومین گل خودش را وارد دروازه یمن کند اما ضربه او در موقعیتی مناسب به تیر دروازه برخورد کرد.

* دقیقه ۷۸: سامان قدوس که دقایقی قبل وارد زمین شده بود در برگشت توپ ارسالی از جناج چپ با شوتی تماشایی دروازه یمن را برای پنجمین بار باز کرد.

* دقیقه ۹۳: مهدی ترابی یکی از بهترین صحنه های این دیدار را رقم زد که ضربه زیبا و فنی او به تیر دروازه برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که شورع طوفانی در جام هفدهم داشت، در دومین دیدار خود روز ۲۲ دیماه به مصاف تیم ملی ویتنام خواهد رفت.