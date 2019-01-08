قلی زاده اردوی تیم ملی فوتبال را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قلی زاده که بامداد امروز امارات را به مقصد اسپانیا و با هدف پیوستن به باشگاهش که در اسپانیا اردو دارد، ترک خواهد کرد، گفت: پس از جام جهانی تمام تلاشم را به کار بستم تا بتوانم توجه آقای کی روش را جلب کنم و تمام تلاشم را انجام دادم. اما با یک بدشانسی روبرو شدم و تمام مدت که اینجا بودم بیشترین توجه به من شد تا بتوانم به مسابقات برسم و قسمتم حضور در این مسابقات نبود.

وی افزود: امیدوارم تیم ملی بعد از سالیان دراز این امر مهم را محقق کند و قهرمان بشود. من هم تمام وجودم همراه تیم خواهد بود و دعا می کنم که تیم موفق شود.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوالی در مورد هدفش پس از بازگشت به باشگاه گفت: اول باید مصدومیتم را درمان و رفع کنم تا این مشکل دیگر برای من بوجود نیاید و تکرار نشود و تلاش می کنم بتوانم بهترین بازیها را برای باشگاهم انجام دهم.