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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۸:۲۷

بعد از بازی مقابل یمن؛

قلی زاده اردوی تیم ملی فوتبال را ترک کرد

قلی زاده اردوی تیم ملی فوتبال را ترک کرد

علی قلی زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران اردوی تیم ملی را در امارات ترک کرد. قلی‌زاده به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ایران در جام ملت‌ها نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی قلی زاده که بامداد امروز امارات را به مقصد اسپانیا و با هدف پیوستن به باشگاهش که در اسپانیا اردو دارد، ترک خواهد کرد، گفت: پس از جام جهانی تمام تلاشم را به کار بستم تا بتوانم توجه آقای کی روش را جلب کنم و تمام تلاشم را انجام دادم. اما با یک بدشانسی روبرو شدم و تمام مدت که اینجا بودم بیشترین توجه به من شد تا بتوانم به مسابقات برسم و قسمتم حضور در این مسابقات نبود.

وی افزود: امیدوارم تیم ملی بعد از سالیان دراز این امر مهم را محقق کند و قهرمان بشود. من هم تمام وجودم همراه تیم خواهد بود و دعا می کنم که تیم موفق شود.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سوالی در مورد هدفش پس از بازگشت به باشگاه گفت: اول باید مصدومیتم را درمان و رفع کنم تا این مشکل دیگر برای من بوجود نیاید و تکرار نشود و تلاش می کنم بتوانم بهترین بازیها را برای باشگاهم انجام دهم.

کد مطلب 4506922
مهدی مرتضویان

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