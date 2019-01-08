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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

آپدیت جدید واتس آپ ارائه شد/ فرستادن پیام خصوصی در چت گروهی

آپدیت جدید واتس آپ ارائه شد/ فرستادن پیام خصوصی در چت گروهی

آپدیت جدید واتس اپ به کاربران اجازه می دهد در چت گروهی به طور خصوصی برای یکی از اعضا پیام بفرستند و همچنین قابلیت ارسال عکس و ویدئو همراه استیکر را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، جدیدترین آپدیت اپلیکیشن واتس اپ ویژگی های نوینی را برای کاربران فراهم می کند.  

 آپدیت جدید۲.۱۹.۱۰ روز گذشته از طریق اپ استور اپل برای کاربران آیفون شد. این آپدیت به کاربران امکان می دهد استیکر به عکس و تصاویر اضافه کنند و در چت های گروهی، برای یکی از اعضا به طور خصوصی پیام ارسال کنند.

 البته برخی از ویژگی هایی که اکنون برای اپل ارائه شده در اندروید وجود دارد.

با کمک این آپدیت جدید افراد می توانند عکس، ویدئو یا gif را همراه استیکر یا ایموجی های موجود در اپلیکیشن ارسال کنند.

از سوی دیگر قابلیت پاسخ دهی خصوصی به پیام های افراد در چت گروهی نیز به وسیله ضربه روی نام کاربر در چت گروهی فعال می شود.  

این پیام رسان  ماهانه حدود ۱.۵ میلیون بازدیدکننده فعال دارد.

کد مطلب 4507324

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