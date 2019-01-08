تاکید بر کاهش هزینه های سربار در عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در جلسه مجمع عمومی عادی شمسا اظهار کرد: از خدمات همه کارگزاران در ایران و عراق در مسیر خدمت به زایران عتبات عالیات قدردانی و تشکر می کنیم و امیدواریم که توفیق خدمت رسانی زوال نداشته باشد.

وی موضوع زیارت و اهمیت آن در فضای کنونی دنیا و جامعه را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در دنیایی که تهاجم سخت و نرم به ارزشهای دینی آغاز شده کمک به اعتلای فرهنگ دینی مقدس خواهد بود چرا که خداوند جاذبه و زیبایی هایی را در این مسیر قرار داده است که تحقق یکی از این اهداف نیز زیارت عتبات عالیات محسوب می شود.



رییس سازمان حج و زیارت خطاب به همه خادمان و تلاشگران این عرصه گفت: همه خادمان باید بدانند که مسیر مقدسی را برای خدمت به زایران برگزیده اند و قطعا این راه فراتر از همه موضوعات است و مسیر عشق محسوب می شود.



رشیدیان با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم، گفت: توقعی که از همه ما می رود این است که جامع تر، جهان شمول تر و دقیق تر در موضوعات مرتبط با حوزه خود تصمیم گیری و حرکت کنیم و فراتر از مسایل مادی و زمان و مکان نگرش داشته باشیم.



سنجش ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تصمیم گیری ها



وی افزود: باید با توجه به شرایط ذکر شده هر تصمیمی مبتنی بر سنجش ابعاد فرهنگی و اجتماعی باشد و دقت لازم در این رابطه صورت گیرد.



رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم گفت: این شرایط با ۸ سال جنگ تحمیلی متفاوت است چرا که در آن دوران سنگرها، خاکریز ها و دشمن مشخص بود و آسیب های ناشی از آن نیز واضح بود اما آسیب ها و دغدغه های جنگ اقتصادی متفاوت است؛ باید در این شرایط دقت لازم را داشته باشیم و تواصی به حق و صبر و تحمل را مدنظر قرار دهیم.



رشیدیان توضیح داد: جنگ اقتصادی در حوزه کاری ما هم بی تاثیر نیست که نمونه بارز آن مسئله تامین ارز سفرهای زیارتی است که در این رابطه نیز طرح ها و برنامه هایی را مدنظر داریم.



وی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت در بحث زیارت متولی محسوب می شود، گفت: نظام اسلامی متکی بر ارزشهای دینی است و قوت یافتن این موضوع اثر بخش خواهد بود؛ به گفته بزرگان، ما و بعثه مقام معظم رهبری در راستای اعتلای این ارزشهای دینی اثرگذار هستیم .

تاکید بر پویا بودن و زمان شناسی شرکت های مرکزی کارگزاران زیارتی



رییس سازمان حج و زیارت همچنین به شرکت های مرکزی کارگزاران زیارتی استان ها توصیه کرد که پویا، زمان شناس و دقیق باشند و ضمن احصا اشکالات کاری به دنبال رفع آن باشند.



رشیدیان تاکید کرد: اصلاح ساختار و اصلاح گری خدمات نیز به صورت مستمر باید انجام گیرد؛ نباید روی فرآیندها و روندهای اجرای تعصب داشت بلکه هدف ارایه خدمات در خور شأن است.



وی افزود: هدف در حقیقت ایجاد ظرفیت و زمینه لازم برای زیارت با امنیت و عزت و کرامت زایران عزیز است بنابراین هر حال نیاز به اصلاح ساختار است که باید صورت گیرد.

رییس سازمان حج و زیارت به منویات رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوع زیارت اشاره کرد و گفت: ایشان بر کرامت و عزت زایران ایرانی تاکید ویژه ای دارند و ما نیز باید به این مهم توجه داشته باشیم .



تاکید بر برنامه ریزی مناسب برای زایران



رشیدیان با بیان اینکه سازمان حج و زیارت متولی اصلی زیارت در کشور است، گفت: سازمان حج و زیارت نیز برای انجام فعالیت ها در خصوص عتبات عالیات، شرکت های کارگزاران را در سراسر کشور تشکیل داده که ساماندهی کارهای ثبت نام، ایجاد کاروان ها و ارایه خدمات نیز توسط شرکتهای مرکزی شمسا انجام می‌گیرد بنابراین تمامی برنامه ها و تصمیم گیری ها از سوی سازمان و شمسا برای زایران عزیز باید به بهترین نحو صورت گیرد.



وی افزود: هدف اصلی ما باید ارتقا ارزشهای دینی و اخلاقی در زایران باشد و آنها نباید از سفر خود به سبب دغدغه هایی مانند حمل و نقل یا اسکان گلایه مند باشند؛ باید به نحوی عمل کنیم که هدف اصلی زیارت به سرانجام برسد.



تاکید بر راه اندازی شبکه اجتماعی زیارت



رییس سازمان حج وزیارت با بیان اینکه باید شبکه اجتماعی زیارت تشکیل شود، گفت: در حال حاضر شبکه های اجتماعی مسئله اصلی شده است و مردم از این شبکه ها بهره مند می شوند بنابراین باید بتوانیم هر نفر زایر را در یک شبکه اجتماعی با عنوان «شبکه اجتماعی زیارت» عضو کنیم .



به گفته رشیدیان، فردی که به زیارت مشرف شده می تواند بعد از بازگشت خود نیز با عضویت در شبکه اجتماعی زیارت به ارتقا داده های خود از زیارت مبادرت ورزد و رابطه معنوی و فرهنگی خود را حفظ کند.وی همچنین بر توجه به هدف اصلی یعنی زیارت زایران تاکید کرد و گفت: باید همه ایرادات اصلاح شود و به هدف اصلی که همان زیارت است توجه لازم صورت گیرد.



رییس سازمان حج و زیارت به موضوع اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: در خصوص اربعین حسینی که بخش عظیمی از زایران کشورمان در یک بازه زمانی محدود عازم عتبات عالیات می شوند نیز باید سازوکار لازم مورد توجه قرار گیرد.



توجه به دیپلماسی زیارت در اربعین حسینی



وی تاکید کرد: می توان از راهپیمایی با شکوه اربعین حسینی به عنوان یکی از راهکارهای دیپلماسی زیارت و عنصر وحدت میان جوامع و مردم دنیا بهره گرفت چرا که اربعین فقط متعلق به مسلمانان و شیعیان نیست.



رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد که دست اندرکاران و مسئولان ذیربط از ایده ها و نوآوری های افراد مختلف بهره بگیرند و فقط به روشهای سنتی اکتفا نکنند.

بسته های مختلف سفر به عتبات طراحی شود



وی همچنین توجه به سلایق و درخواست های متفاوت زایران را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: مردم ما عاشق زیارت عتبات عالیات هستند ولی درخواست های متفاوت برای عزیمت دارند یعنی برخی مایل به سفر سه تا پنج روزه و برخی مایل به سفر ۱۵ روزه هستند بنابراین باید بسته های مختلف با گروه قیمتی های متفاوت تهیه و تدوین شود.



رییس سازمان حج و زیارت افزود: ضمنا باید در ارایه بسته ها و خدمات نیز برنامه ریزی و اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد تا تمامی زایران از خدمات رضایت داشته باشند.



رشیدیان همچنین به داشتن تعامل با دستگاههای همکار در حوزه زیارت اشاره کرد و افزود: باید تعامل لازم را با دستگاههاو سازمان های دیگر در حوزه زیارت همانند هواپیمایی و ... داشته باشیم که از طرفی قیمت زیارت برای زایران افزایش نیابد و از طرفی آنها نیز لطمه ای نبینند.



تاکید بر دقت لازم در هزینه کردها و برنامه ریزی ها



وی تاکید کرد: ما وکیل زایر محسوب می شویم و باید منافع او را حفظ کنیم بنابراین باید در هزینه کردها و برنامه ریزی ها دقت لازم را داشته باشیم.



رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به تبلیغ برای جذب زایر گفت: از راهکارهای تشویق برای کسانی که به جذب زایر و ایده برای تبلیغ می پردازند استفاده کنید .



رشیدیان همچنین تاکید کرد: حتی الامکان از هزینه های سربار و اضافه کاسته شود و در عین حال این کاهش هزینه های سربار به کرامت، عزت و امنیت زایران لطمه ای وارد نکند .



وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم خدمتی شایسته و در خور شأن به زایران ارایه دهیم و از طرفی شاهد شاهد زیارتی عارفانه توام با عزت و کرامت و امنیت آنها باشیم.