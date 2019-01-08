تهران برای خطوط کنونی به ۲ هزار واگن دیگر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی با بیان اینکه در حال حاضر ۲.۵ سفر درون شهری با مترو انجام می‌شود، گفت: باید این میزان به ۷ میلیون سفر افزایش پیدا کند. قطعا جلوگیری ازآلودگی هوا با کاهش استفاده از حمل و نقل شخصی میسر می شود و مترو به عنوان اثربخش ترین مُد حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند.

وی گفت: در خطوط کنونی مترو باید در کنار هزار و ۳۵۰ واگن، ۲ هزار واگن دیگر هم داشته باشیم و هر نوع فعالیتی که در حال حاضر انجام می دهیم جهت تامین کسری واگن های مترو است.

حناچی با بیان اینکه مونتاژ واگن های مترو تهران به وسیله یک شرکت خصوصی واگن سازی در کشور انجام می‌شود، اضافه کرد: سپردن پروژه هایی از این قبیل به تمام شرکت های خصوصی در کشور باید مورد توجه سایر شهرداری های کلان شهرها نیز قرار بگیرد.

شهردار تهران ادامه داد: اگر بخواهیم بهره برداری واگن سازی و تجهیز کردن مترو را به بخش خصوصی بسپاریم و هزینه بلیت مترو را واقعی بکنیم قیمت بلیت بسیار بیشتر از حال حاضر خواهد بود.

وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به نشستی که با شهرداران اسبق تهران داشت، گفت: شرایط حال حاضر تهران با دهه ۶۰ قابل مقایسه نیست و من فقط سعی کردم که از تجربیات شهردارانی که حضور داشتند استفاده کنم.

حناچی در پاسخ به این سئوال که چرا قالیباف و احمدی نژاد در این نشست حضور نداشتند، افزود: امروز عروسی پسر آقای قالیباف بود و به ایشان تبریک می گوییم. به همین خاطر نتوانستند در این نشست حضور پیدا کنند. مادر آقای ملک مدنی نیز در بیمارستان بود و ما هم توقع نداشتیم که ایشان تشریف بیاورند. با آقای احمدی نژاد نیز تماس گرفتیم اما ایشان در این نشست حضور نیافته است.