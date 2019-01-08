به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معلم در خصوص بهره‌برداری از اپلیکیشن جمع‌آوری پسماند خشک (بهماند) در شمال شرق اظهار داشت: یکی از معضلات فعلی که همواره جزو دغدغه‌های مسئولان شهری است موضوع زباله بوده که ما اعتقاد داریم حلقه مفقوده ماجرا در اختیار شهروندان تهرانی است که باید با روش‌های مختلف میزان تولید زباله را کاهش و تفکیک زباله در مبداء را افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر در سطح منطقه ۳۹ غرفه دریافت پسماند خشک در محلات بیست گانه ایجاد شده که بر اساس وزن و نوع پسماند از شهروندان زباله خریداری می‌کنند.

معلم در خصوص مشخصات اپلیکیشن بهماند گفت: کارآیی اپلیکیشن به گونه‌ای است که پس از نصب نرم افزار مذکور بر روی گوشی های تلفن همراه افراد و استفاده از این برنامه ،یک کد کاربری به شهروندان داده می‌شود و هنگامی که شهروند اعلام کند که پسماند خشک دارد با تعیین زمان مناسب از سوی شهروندان، این پسماند توسط نیروهای اپلیکیشن جمع آوری شده و در انتها آیتم هایی از جمله واریز پول به حساب ایشان، کمک به خیریه، اعطای گل و گلدان به جای پول و تخفیف ویژه اسنپ به آنها ارائه می شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه از اهداف اصلی این طرح سخن گفت و ادامه داد: با کاهش تولید و جداسازی زباله خشک و تر در خانه یا محل کار، اولین و ساده ترین قدم برای کمک به محیط زیست برداشته می شود.

وی افزود: یکی از مهم ترین اهدف این اپلیکیشن حذف خودروهای ملودی است که سابق بر این در جمع آوری زباله ها از درب منازل مشکلاتی را برای شهروندان از لحاظ زمانی و بی نظمی های احتمالی ایجاد کرده بودند ، حال آنکه این

اپلیکیشن با نظم و مقررات دقیق در اختیار شهروندان قرار گرفته و اجرا می شود.

شایان ذکر است در این طرح استفاده از ماشین الات جدید و تمیز، کارگران و رانندگان با پوششی آراسته و نظیف در خدمت شهروندان هستند.