به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی آژنگ اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره پرونده مرتبط با توزیع و استفاده از اسکناس‌های جعلی در سطح شهرستان ایلام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی متهمان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، آنان را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی اسکناس جعلی از نوع دینار کشف شد.

سرهنگ آژنگ با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندانی که با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواست برای شناسایی متهمان و طرح شکایت به پلیس آگاهی استان ایلام مراجعه کنند