به گزارش خبرنگار مهر، ناوگان اتوبوسرانی تهران در دوره اخیر مدیریت شهری شاهد نوسازی، بازسازی و ورود اتوبوس‌های برقی بوده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در این مدت ۲ هزار و ۴۶۰ دستگاه اتوبوس نوسازی و ۷۳۸ دستگاه اتوبوس نیز بازسازی شده‌اند.

در بخش توسعه ناوگان برقی نیز تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر و ۱۰ دستگاه اتوبوس برقی داخلی در تهران رونمایی شده است.

همچنین بر اساس برنامه اعلام‌شده، ۲ هزار دستگاه اتوبوس برقی هایگر، ۷۵ دستگاه متروباس و ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری در مسیر ورود به شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران قرار دارند.

در بخش اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری نیز قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه منعقد شده است.

از این تعداد، تاکنون ۱۰۱ دستگاه تحویل شده و ۳۰ تا ۳۵ دستگاه دیگر نیز در حال انتقال به تهران هستند.

ورود اتوبوس‌های برقی یکی از محورهای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران در دوره اخیر مدیریت شهری بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، در کنار نوسازی و بازسازی اتوبوس‌های موجود، برنامه خرید و ورود هزاران دستگاه اتوبوس برقی نیز در حال پیگیری است.

این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و توسعه حمل‌ونقل عمومی در پایتخت دنبال می‌شود.