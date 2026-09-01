سبد معیشت ۴۳ میلیون تومانی دی ماه دو برابر جهش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اول شهریور ۱۴۰۵ جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» با حضور شرکای اجتماعی این شورا در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

اسعد صالحی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در خصوص نتیجه این جلسه به خبرنگار مهر گفته بود، بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴ در حوزه بن کارگری و تغییرات نرخ تورم کالاهای اساسی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ باید تشکیل شود. بنابراین، بر اساس این مصوبه قرار است عدد سبد معیشت از سوی کمیته مزد احصا و به شورای عالی کار اعلام شود.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که کمیته مزد چه تاریخی برگزار می‌شود، اظهار کرد: هنوز دعوت‌نامه‌ای از سوی رئیس کمیته مزد که نماینده دولت در این کمیته است برای اعضا ارسال نشده است.

وی گفت: بر اساس بند ۱۰ مصوبه ۱۴۰۴ در خصوص مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری، قرار بر این است در شهریور ماه امسال، بازنگری در میزان دستمزد داشته باشیم.

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مبنی بر اجرای این بند، اظهار کرد: سبد معیشت برای دی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران در همین دی، مبلغ ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. کمیته مزد از تیر ماه محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو برابر افزایش یافته و نیازمند تشکیل جلسه کمیته مزد است.

عضو کمیته مزد با اشاره به نرخ تورم ۱۴۰ درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، یادآور شد: هزینه زندگی جهش قابل توجهی داشته که در نوع خود بی‌سابقه است. بنابراین، بر اساس بند ۱۰ مزد ۱۴۰۵ مصوبه ۱۴۰۴ و نیز نرخ تورم کالاهای اساسی دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری باید مورد بازنگری قرار گیرد.

باقری در پایان عنوان کرد: تشکیل کمیته مزد نشانه وجود اراده برای این بازنگری بوده که امیدواریم هر چه زودتر انجام شود.