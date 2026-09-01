به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی صبح امروز سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان، با تأکید بر اهمیت جایگاه دستگاه قضایی اظهار داشت: مردمیبودن و برخورداری از سلامت کاری از موضوعات مهمی است که باید در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امامین انقلاب اسلامی در تبیین جایگاه و مأموریتهای دستگاه قضایی، بر مجموعهای از وظایف و الزامات تأکید کردهاند که توجه به آنها میتواند زمینهساز ارتقای عملکرد این دستگاه و افزایش رضایتمندی مردم شود.
اعتماد عمومی، سرمایه دستگاه قضایی
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزههای مختلف نقش مهمی بر عهده دارد، تصریح کرد: این دستگاه در ایجاد اقتدار، امنیتآفرینی، پیشرفت مادی و معنوی و رشد اخلاقی جامعه سهم مهمی دارد.
شاهرخی، اعتمادآفرینی را یکی دیگر از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: افکار عمومی باید این اعتماد را از دستگاه قضایی به طور کامل احساس کند و مردم به این اطمینان برسند که برای احقاق حقوق فردی و عمومی خود میتوانند به این دستگاه مراجعه کنند.
مبارزه با فساد و ارتقای دانش قضایی
وی با اشاره به راهکارهای تقویت اعتماد عمومی، بیان کرد: مبارزه جدی با فساد، برگزاری نشستهای دورهای و فصلی با جریانهای انقلابی و افزایش دانش قضایی از جمله اقداماتی است که میتواند در مسیر اعتمادآفرینی و ارتقای جایگاه دستگاه قضایی مؤثر باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی استان بتواند در انجام مأموریتهای خود موفق باشد و زمینه تقویت اعتماد عمومی و احقاق حقوق مردم را بیش از گذشته فراهم کند.
شاهرخی در پایان برای رئیس کل جدید دادگستری لرستان آرزوی موفقیت کرد و از تلاشها و خدمات رئیس کل سابق دادگستری استان تقدیر و تشکر به عمل آورد.
نظر شما