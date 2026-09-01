هشدار مقامات محلی ترکیه درباره تبعات اقتصادی ناامنی دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اکونومیم، کاظم تایچی، رئیس انجمن صادرکنندگان غلات، حبوبات و دانه‌های روغنی استانبول تاکید کرد که حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه در صورت تداوم می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت جهانی غلات شود.

منابع دیپلماتیک ترکیه روز شنبه اعلام کردند که در پی اصابت به یک کشتی تحت مدیریت آنکارا در دریای سیاه و هدف قرار گرفتن شناور دیگری که برای یدک‌ کشی آن اعزام شده بود، ترکیه سفیر اوکراین را به وزارت امور خارجه احضار کرد.

اوکراین به منظور فشار بر روسیه، هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با این کشور در دریای سیاه را در دستور کار قرار داده است.

روسیه هشدار داده که مسکو در قبال اقدامات خصمانه کی‌یف علیه منافعش در دریای سیاه سکوت نکرده و اقدام متقابل می کند.