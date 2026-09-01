بیگلری: سهم نیروهای بومی در دستگاه قضایی کردستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری صبح سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری کردستان، با اشاره به انتخاب شماری از مدیران قضایی کشور از میان نیروهای کردستانی اظهار کرد: انتخاب سه نفر از قضات و مدیران قضایی استان برای تصدی ریاست کل دادگستری در استان‌های مختلف، ظرفیت بالای نیروهای قضایی کردستان را نشان می‌دهد.

وی با تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، رئیس‌کل سابق دادگستری کردستان، افزود: امیدواریم وی در مسئولیت جدید نیز منشأ خیر و خدمت باشد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام محمد جباری به عنوان رئیس‌کل جدید دادگستری کردستان گفت: بیش از ۲۰ سال است که ایشان را می‌شناسم و در مسئولیت‌های مختلف شاهد صداقت، سلامت، توانمندی و حضور مؤثر وی در عرصه خدمت بوده‌ام.

بیگلری ادامه داد: انتظار داریم رئیس‌کل جدید دادگستری کردستان نیز همچون گذشته با جدیت در مسیر خدمت به مردم استان حرکت کند.

وی با اشاره به دشواری فعالیت قضات و وکلا اظهار کرد: مسئولیت در دستگاه قضایی از مشاغل سخت و پراسترس است و با توجه به حساسیت تصمیمات قضات و مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند، توجه بیشتر به شرایط معیشتی و حقوقی آنان ضروری است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس همچنین خواستار نظارت جدی‌تر بر نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از جرایم رانندگی در استان شد و گفت: باید مشخص شود منابعی که از این محل برای استان اختصاص می‌یابد در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.

بیگلری افزود: با توجه به آمار بالای تصادفات منجر به فوت در برخی محورهای کردستان، انتظار می‌رود اعتبارات مربوط به ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح به شکل هدفمند و در محل‌های مورد نیاز هزینه شود.

وی در ادامه بر افزایش حضور نیروهای اهل سنت در مجموعه قضایی استان تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت کردستان را اهل سنت تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود در جذب و به‌کارگیری قضات، تناسب بیشتری با شرایط جمعیتی استان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این موضوع به معنای ایجاد اختلاف مذهبی نیست؛ چراکه وحدت میان شیعه و سنی در کردستان برقرار است و تعامل میان علما و مسئولان استان در این زمینه مطلوب است، اما استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و اهل سنت می‌تواند در برخی حوزه‌های قضایی به بهبود روند رسیدگی به مسائل مردم کمک کند.

بیگلری همچنین با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان گفت: کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به حدود ۷۸ روز اقدام قابل تقدیری است، اما لازم است در بررسی عملکرد شهرستان‌ها و مراحل مختلف رسیدگی، همه ظرفیت‌ها و پرونده‌ها به شکل دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در پایان برای رئیس‌کل جدید دادگستری کردستان آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم تعامل میان دستگاه قضایی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم برای حل مشکلات استان تأکید کرد.