بحث داغ مجلس درباره استانی شدن انتخابات/ نگاه مجلس باید ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مخالفت با این طرح گفت: روال انتخابات ایران، دسترسی مردم به نمایندگان است. ما نمایندگان مردم هستیم، نباید نماینده احزاب و گروه های سیاسی باشیم.

وی اظهارداشت: طبق اصل ۱۹ قانون اساسی از هر قوم و قبیله ای باید نمایندگانی در مجلس حضور یابند.

قاضی پور که مهلت سخنرانی‌اش به پایان رسیده بود در واکنش به تذکر لاریجانی مبنی بر پایان زمان اظهاراتش گفت: آقای لاریجانی شما با این طرح موافق هستید، می خواهید زور بگویید.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به قاضی پور گفت: آقای قاضی پور در الفاظ دقت کنید. آیا من حرفی زدم که دال بر موافقت یا مخالفت باشد؟!

رضیان: با استانی شدن انتخابات هر «راه‌گم‌کرده‌ای» هوس مجلس نمی کند

در ادامه، عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در موافقت با این طرح گفت: افزایش ظرفیت و کارکرد مجلس، ارتقای سطح دموکراسی و اعتباربخشیدن به فرهنگ سیاسی از مزایای مهم استانی شدن انتخابات مجلس است.

وی افزایش مشارکت گروه های سیاسی را از مزایای استانی شدن انتخابات خواند و گفت: باید ساختار حزبی و پاسخگویی در انتخابات مجلس مستقر شود.

رضیان ادامه داد: امروز بیشتر ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات حوزه های انتخابیه صرف می شود و در صورتی که این طرح به تصویب برسد، کسانی وارد جریان انتخابات می شوند، که شأنیت و جایگاه بالاتری دارند و هر راه گم کرده ای هوس مجلس نمی کند.

سبحانی فر: استانی شدن انتخابات حلقه ارتباط مردم و حاکمیت را قطع می کند

در ادامه رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: روزی که فوریت این طرح در مجلس به تصویب رسید از روستاها و شهرستان ها پیامک های زیادی برای نمایندگان ارسال شد.

وی خطاب به نمایندگان گفت: می دانم که وقت زیادی از شما برای رسیدگی به مشکلات مردم گرفته می شود اما اگر ما پاسخگو نباشیم، چه کسی می تواند به داد مردم برسد.

سبحانی فر، نمایندگان مجلس را حلقه ارتباط مردم و حاکمیت خواند و گفت: در صورت استانی شدن انتخابات، حلقه ارتباط مردم و حاکمیت قطع می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: در صورت تصویب این طرح دیگر از شهرستان ها کسی به مجلس راه نخواهد یافت و تنها کسانی که صاحب ثروت و موقعیت هستند، می توانند به مجلس راه یابند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب گردش نخبگان نمی شود، گفت: این طرح جامع و کامل نیست.

کاتب: باید تفکر و نگاه ملی در مجلس نهادینه شود

در ادامه غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی در موافقت با این طرح گفت: این طرح موجب شکل گیری و تقویت احزاب و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی می شود.

وی با تأکید بر اینکه باید تفکر و نگاه ملی را در کشور نهادینه کنیم، گفت: باید مجلس جایگاه ملی پیدا کند و نگاه منطقه ای، قومی و قبیله ای از درون نظام برچیده شود تا مسیر رشد و توسعه هموار گردد.

کاتب اظهارداشت: نمایندگان در مسائل اجرایی کوچک دخالت می کنند چون مردم از آنها مطالبه دارند و مسئولان اجرایی نیز منتقد دخالت نمایندگان هستند. از سوی دیگر دغدغه حوزه های انتخابیه موجب می شود نمایندگان از وظایف اصلی خود که قانونگذاری و نظارت است، غافل شوند.

کیان پور: استانی شدن انتخابات روند توسعه مناطق محروم را تعطیل می کند

در ادامه مجید کیان پور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: در صورت استانی شدن انتخابات، هزینه های انتخابات به شدت افزایش می یابد و برای نامزدها غیرممکن خواهد بود که با اتکا به خود در انتخابات پیروز شوند.

وی ادامه داد: در صورت استانی شدن انتخابات، انگیزه حضور مردم کاهش یافته و مشارکت در انتخابات کاهش می یابد.

کیان پور تأکید کرد: در این صورت تنها افرادی که در سطح استانی و ملی مشهور هستند به مجلس راه خواهند یافت و افراد نخبه نمی توانند در انتخابات حضور یابند.

وی گفت: بخش مهمی از توسعه مناطق محروم ناشی از همت نمایندگان است که در صورت استانی شدن انتخابات، توجه به مناطق محروم کاهش می یابد.

ادیانی راد: انتخابات در قم و تهران در حال حاضر نیز استانی برگزار می شود

در ادامه علی ادیانی راد نماینده قائمشهر در موافقت با این لایحه گفت: محدوده حوزه های انتخابیه می تواند ملی باشد. در حال حاضر انتخابات در تهران و قم به صورت استانی انجام می شود.

وی نظام انتخاباتی موجود را ناعادلانه و عقیم خواند و گفت: ارتقای جایگاه مجلس موجب شایسته گزینی خواهد شد و مجلس از حرکات پوپولیستی در امان خواهد ماند.

ادیانی راد اظهارداشت: با استانی شدن انتخابات هزینه های سیاسی دستگاه های نظارتی کاهش می یابد و با تقویت و پشتوانه رأی مجلس، تأثیرگذاری مجلس در سطح ملی افزایش می یابد.

سامانی: موافقت هیات وزیران با اصلاح قانون انتخابات

در پایان سیدسلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: وزیر کشور دستور دادند لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تهیه شود. پیش نویس این لایحه در کمیسیون سیاسی دولت بررسی شد و هم اکنون در صحن دولت در حال بررسی است.

سامانی اظهارداشت: علیرغم اینکه مراحل پایانی بررسی این لایحه در دولت طی می شود و امروز نیز این لایحه در هیات وزیران مطرح است، مقرر شد هیات وزیران موافقت خود را با کلیات طرح مجلس اعلام کند منوط به اینکه کمیسیون شوراها ایرادات مربوط به بودجه و اعتبارات این طرح و همچنین ایرادات مدنظر نمایندگان را رفع کند.

در پایان کلیات این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها بازگشت.