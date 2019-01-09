به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اساس اعلام ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طبق سند جامع توسعه هوافضای کشور یکی از اهداف ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی، حملونقل پیشرفته، توسعه هوانوردی عمومی در سطح کشور است.
بدین منظور این ستاد طرح بومیسازی اویونیک هواپیماهای رده هوانوردی عمومی (فوقسبک و سبک) را در دستور کار خود قرار داده است.
ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی از کلیه قطعهسازان و شرکتهای تولیدی فعال در سطح کشور که هر یک از قطعات مربوط به اویونیک هواپیماهای رده هوانوردی عمومی (لیست ذیل) را تولید و مجوزهای لازم را از مبادی ذیربط اخذ کردهاند، دعوت می کند، اطلاعات محصول خود را بهمنظور مشارکت در این طرح کلان ملی به ستاد اعلام کنند.
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