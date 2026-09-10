کاهش تردد در تنگه هرمز به کمترین سطح در ۱۰ روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های حمل و نقل دریایی، تعداد کشتی های باری که روز چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند کمتر از میانگین ده روز گذشته است.

این خبر در حالی است که رسانه ها اعلام کردند که در پی تشدید تنش ها در تنگه هرمز، نفت خام برنت برای نخستین بار طی هفت هفته گذشته به بیش از ۱۰۱ دلار برای هر بشکه رسید.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و به اجرای تعهدات خود در چارچوب توافقنامه اسلام آباد برنگردد، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند.