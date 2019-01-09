وجود ۴۰۰ بخش ICU در کشور/ضریب بالای اشغال تخت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیرسوادکوهی، روز چهارشنبه در حاشیه ششمین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه ایران، در مرکز همایش های رازی، اظهار داشت: در کل کشور ۴۰۰ ICU یا بخش مراقبت‌ ویژه وجود دارد و در مجموع ۷۲۰۰ تخت در این زمینه فعال است که در بخش خصوصی و دولتی برای بیماران اختصاص داده شده است.

وی افزود: ضریب اشغال تخت‌های ICU در بخش دولتی بسیار بالا است و این در حالی بوده که گاهی در بخش خصوصی بسیاری از این تخت‌ها خالی هستند و این مسئله به دلیل عدم حمایت پوشش بیمه‌ای جامع و مشکلاتی همچون طرح تحول نظام سلامت است.

امیرسوادکوهی ادامه داد: این طرح در ابتدا پول خوبی برای آن تزریق شد و شرایط به خوبی پیش رفت ولی متاسفانه به دلیل اینکه طرح بدون تامین بودجه به جلو رفته بود و اعتباری که ۵۰ سال می‌توانستیم با آن حرکت کنیم یکدفعه تزریق شد چاه بزرگی در نظام سلامت ایجاد شده که هر چه پول بریزیم بسته شدنی نیست.

رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران عنوان کرد: در حال حاضر می‌توان گفت که تقریبا سیستم بهداشتی کشور ورشکسته شده و جوابگو نیست که امیدواریم سرپرست جدید وزارت بهداشت که دعای خیر برایشان داریم بتوانند اقدامات موثری را برای بیماران و سیستم بهداشتی و درمانی کشور انجام دهند.

وی گفت: دکتر سعید نمکی معاون سازمان برنامه و بودجه است و ایشان با وضعیت بودجه‌ای آگاهی دارند و امیدواریم که بعد از یکسال سختی که برای پزشکان گذشته و مشکلات مالی زیادی که وجود داشته بودجه‌ها بازنگری و اقدامات موثر صورت گیرد.

امیرسوادکوهی افزود: بخش مراقبت ویژه بسیار حائز اهمیت است و گستردگی زیادی دارد چرا که بیماران زیادی سالانه در این بخش بستری می‌شوند و حتی گاهی بیمارانی که عمل زیبایی انجام داده‌اند نیز در این بخش‌ها بستری می‌شوند.

وی افزود: بیماران کلیوی، ریوی، مغزی، روماتولوژی، انکولوژی و بسیاری از بیمارانی که جراحی‌های سخت انجام داده و افراد دچار تصادفات سنگین در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند.

به گفته امیرسوادکوهی، بخش مراقبت‌های ویژه قلب یک بیمارستان است و بنابراین توجه به این بخش جهت کمک به بیماران بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود.